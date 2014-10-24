Звільнені від терористів території Донеччини готові до проведення виборів - Кіхтенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації, про це керівник регіону Олександр Кіхтенко заявив сьогодні в Краматорську на прес-конференції.

Він розповів, що обласна влада разом з силовиками робитимуть все для безпеки людей не тільки на виборчих дільницях, а й в цілому в населених пунктах.

Голова облдержадміністрації підкреслив, що президент України поставив завдання провести парламентські вибори відповідно до Конституції - чесно, прозоро, а головне - безпечно для виборців.

Разом з тим, Кіхтенко зазначив, що є округи, де не можна гарантувати безпеку - їх 12 і там вибори не відбудуться. У тих же населених пунктах, в яких виборчі дільниці відкриються, проголосувати зможуть 1,436 млн жителів області.

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Говорячи про те, яким чином буде забезпечена безпека в регіоні в день виборів, губернатор повідомив, що для цього будуть залучені не тільки міліціонери, а й військові.

«Це необхідно для того, щоб не було провокацій і голосування проходило в рамках чинного законодавства», - пояснив Кіхтенко. При цьому він підкреслив, що безпосередньо на виборчих дільницях чергуватимуть правоохоронці, а представники Збройних Сил України організують несення служби за їх межами.

Відповідаючи на запитання журналістів про участь в охороні виборчкомів добровольчих батальйонів, глава регіону підкреслив, що вони є учасниками антитерористичної операції і повинні знаходитися тільки там, де їм належить.

«В цілому ситуація контрольована і я не бачу причин, щоб не забезпечити волевиявлення громадян», - зазначив Кіхтенко, кажучи про безпеку 26 жовтня на контрольованих українською владою територіях.

Голова ОДА також наголосив, що обласна влада вживає заходів також для того, щоб виключити можливість підкупу виборців в день голосування, і силовикам дано доручення оперативно реагувати на такі факти.

Говорячи про можливі провокації в день виборів, Кіхтенко запевнив, що вживаються заходи для їх запобігання - «активно працює розвідка, посилюються підрозділи силовиків на особливо проблемних територіях».