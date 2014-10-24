МВС розслідує вже більше 80 справ за підкуп виборців

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявляє, що МВС розслідує 85 кримінальних проваджень за фактами підкупу виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, за словами Шкіряка, провадження відкриті за перешкоджання здійсненню виборцями своїх прав відповідно до частини 1, ст. 157 Кримінального кодексу України, ст. 159 (порушення порядку фінансування) та ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму).

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При цьому він уточнив, що факти перешкоджання здійсненню виборчого права (відповідно до частини 1, ст. 157 ККУ) були зафіксовано у Харківській області – 10 таких випадків, в Одеській область - 7, в Запорізькій - 2, Житомирській - 4, Чернівецькій - 1, Чернігівській - 19, Херсонській - 1, Дніпропетровській - 2, Кіровоградській - 7, Сумській - 2, Луганській - 2, Закарпатській - 1, Київській - 1, місті Києві - 7 та Донецькій - 2.

Також факти перешкоджання здійсненню виборчого права, вчинені за попередньою змовою групою осіб (відповідно до частини 3 ст. 157 ККУ), зафіксовані в Запорізькій області - 9 випадків, Чернігівській - 1, Житомирській, Миколаївській і Дніпропетровській по 1 випадку.

Крім того, безпосередньо за підкуп виборців за ст. 160 ККУ за результатами проведеного досудового розслідування 5 кримінальних проваджень закрито, а саме: 4 в Кіровоградській області і 1 в Одеській. Він пояснив, що за цими випадками факти підкупу не були доведені.