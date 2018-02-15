Міграційна служба не знає, хто організував чартер для Саакашвілі - журналісти (відео)

ДМС та ДПСУ не знають, хто організував та оплатив приватний літак для вивезення Міхеїла Саакашвілі до Польщі.

Державна міграційна служба не організовувала транспортування екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі під час його реадмісії з України до Польщі.

Читайте такожСаакашвілі у Нідерландах отримав документ, який дозволяє йому проживати і працювати в ЄС (фото)"ДМС не здійснювала транспортування Міхеїла Саакашвілі з України до Республіки Польща. Інформація про транспортування зазначеної особи у ДМС відсутня", – заявили в Міграційній службі на запит журналістів програми «Схеми».

Раніше у Державній прикордонній службі також повідомили журналістам, що не володіють інформацією щодо того, хто організував та оплатив приватний літак для вивезення Міхеїла Саакашвілі до Польщі, й порадили звертатися з цим питанням до Міграційної служби.

Нагадаємо, народний депутат Ігор Луценко в соцмережах написав, що літак належить офшору Петра Порошенка. Але цю версію спростували спочатку в Адміністрації президента, а потім і директор авіакомпанії "ВІП-СКАЙ", яка експлуатує згаданий Луценком літак.

Відкриті джерела в інтернеті не розкривають подробиць рейсу, однак через "Євроконтрол", вузькоспеціалізований сайт для представників авіакомпаній, закрита для більшості інформація стала відкритою.

Як виявилося, Саакашвілі перевозили літаком Beechcraft Premier I польської компанії "Джетсторі". Вартість перельоту склала 8,5 тисяч доларів, цю суму журналістам підтвердили у компанії.

14 лютого приватний літак Beechcraft Premier I (Raytheon 390 Premier), яким з Києва до Варшави доставили видвореного екс-президента Грузії, помітили в аеропорту Дніпра.