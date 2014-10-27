Голосування на виборах до Ради завершили українці з Сан-Франциско

Про це повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

«Останніми, хто закінчив голосування, були українці у Сан-Франциско». – повідомили в МЗС і додали: «Жодних надзвичайних ситуацій не виникало».

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Нагадаємо, на виборах до Верховної Ради України на виборчій дільниці у Вашингтоні проголосували 333 людини.