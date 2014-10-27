Голосування на виборах до Ради завершили українці з Сан-Франциско
06:23, 27 жовтня 2014Політика
0 0
За інформацією, отриманою із закордонних виборчих дільниць, станом на 5 годину ранку, за київським часом, завершилося голосування на усіх 112 закордонних виборчих дільницях з дострокових виборів до Верховної Ради України.
REUTERS
Про це повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.
«Останніми, хто закінчив голосування, були українці у Сан-Франциско». – повідомили в МЗС і додали: «Жодних надзвичайних ситуацій не виникало».
Читайте такожЯвка виборців становить 52,44% – дані зі 197 округів
Нагадаємо, на виборах до Верховної Ради України на виборчій дільниці у Вашингтоні проголосували 333 людини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter