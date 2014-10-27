У Вашингтоні проголосували понад 300 осіб, у Нью-Йорку – майже 900
На виборах до Верховної Ради України на виборчій дільниці у Вашингтоні проголосували 333 людини.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на голову виборчої комісії в посольстві України в США Максима Губського.
"На дільниці проголосували 333 людини", - заявив він, додавши, що голосування пройшло без інцидентів.
Всього на цій дільниці зареєстровано 6573 виборці. На президентських виборах у травні свій голос віддали, за словами Губського, 500 осіб.
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