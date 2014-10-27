У Вашингтоні проголосували понад 300 осіб, у Нью-Йорку – майже 900

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на голову виборчої комісії в посольстві України в США Максима Губського.

"На дільниці проголосували 333 людини", - заявив він, додавши, що голосування пройшло без інцидентів.

Всього на цій дільниці зареєстровано 6573 виборці. На президентських виборах у травні свій голос віддали, за словами Губського, 500 осіб.

Читайте такожВ Антарктиді голосували за БПП, "Громадянську позицію" і "Правий сектор"На виборчій дільниці в генконсульстві України в Нью-Йорку проголосували 877 осіб. "Проголосували 877 осіб, все пройшло абсолютно гладко, ніяких зауважень не було", - сказала секретар виборчої комісії в консульстві Любов Шипович, не уточнивши, скільки всього виборців було зареєстровано на цій дільниці.

26 жовтня в Україні пройшли позачергові парламентські вибори. За даними національного exit poll, до парламенту України проходить сім політичних партій.