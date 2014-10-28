Мін’юст оприлюднив список звільнених чиновників за законом про люстрацію

Наразі у списку вказані імена 179 колишніх посадовців різного рівня. Серед звільнених є перший заступник генерального прокурора Микола Голомша, також перший заступник командувача сухопутних військ збройних сил Сергій Бессараб та заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Кабаненко, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожЛюстраційний комітет: Закон про очищення влади схвалить Венеціанська комісія

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня президент України Петро Порошенко підписав закон про очищення влади, відомий як закон про люстрацію. Документ набув чинності.

Закон визначає правові й організаційні засади проведення перевірки державних службовців і прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування з метою відновлення довіри до влади і створення умов для розбудови нової системи органів влади відповідно до європейських стандартів.