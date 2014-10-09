Президент підписав закон про люстрацію

Про це повідомляється на сайті глави держави. "Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування "з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності з європейськими стандартами", - йдеться в повідомленні.

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