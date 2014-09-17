Під люстрацію підпадає близько мільйона чиновників та правоохоронців – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.

"За нашими підрахунками, під дію цього закону підпадає близько 1 млн різного роду чиновників, державних службовців, співробітників правоохоронних органів", - сказав Яценюк.Читайте такожСуб'єктами люстрації є всі держслужбовці крім виборних посад – нардеп

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада ухвалила закон «Про очищення влади».

Як заявив народний депутат Юрій Дерев'янко, згідно з ухваленим законом, суб'єктами люстрації сьогодні є всі державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, за винятком виборних посад.

Депутат зазначив, що даний закон поширюється також на прем'єр-міністра України, заступників міністра, заступників керівників інших центральних органів влади. Також цей закон поширюється на голів облдержадміністрацій.

За словами Дерев’янка, під люстрацію підпадають всі судді та прокурори, які ухвалювали протиправні рішення щодо учасників Майдану. “Всі вони не мають права обіймати будь-яку державну посаду на термін 10 років”, - додав він.Читайте такожУряд пропонує провести люстрацію держслужбовців і правоохоронних органів до 1 вересня 2015 року

Він підкреслив, що наступною категорією осіб, які підпадають під закон про люстрацію, є ті, хто за рішенням судів визнані такими, що закликали до розколу України, до сепаратизму. Дерев'янко зазначив, що такі особи не мають права обіймати посади на термін 5 років.

Сьогодні Яценюк доручив у кожному міністерстві створити комісії з люстрації, а також Громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції.