Закон про люстрацію опубліковано в газеті "Голос України"

Закон визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.

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Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування «з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів», і грунтується на принципах: верховенства права та законності; відкритості, прозорості та публічності; презумпції невинуватості; індивідуальної відповідальності; гapaнтування права на захист".

Закон визначає очищення влади (люстрацію) - як встановлену ним (законом) або рішенням суду заборону окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Заходи з очищення влади здійснюються щодо: прем’єр-міністра України, першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України, а також міністра, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету міністрів України, голови Національного банку України, голови Антимонопольного комітету України, голови Фонду державного майна України, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх перших заступників, заступників;

генерального прокурора України, голови Служби безпеки України, голови Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони України, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, керівника податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх перших заступників, заступників;

військових посадових осіб Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації;

членів Вищої ради юстиції, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, професійних суддів, голови Державної судової адміністрації України, його першого заступника, заступника;

глави Адміністрації президента України, керівника Державного управління справами, керівника Секретаріату Кабінету міністрів України, урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, їх перших заступників, заступників;

начальницького складу органів внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

посадових та службових осіб органів прокуратури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Національного банку України;

членів Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голів та членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг;

керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, а також державних підприємств, що належать до сфери управління суб’єкта надання адміністративних послуг;

інших посадових та службових осіб (крім виборних посад) органів державної влади, органів місцевого самоврядування; та осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених вище.

Окрім того, заборона обіймати посади в органах державної влади застосовується до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і щодо тих державних посадовців, які обіймали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням.

Джерело: http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=357367

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про очищення влади», ухвалений Верховною Радою 16 вересня.

Кабінет міністрів України підготував всі необхідні акти, щоб закон почав діяти з першого дня набуття чинності.

Як зазначав міністр юстиції Павло Петренко, люстраційну перевірку проходитимуть всі претенденти на державну службу, починаючи від міністра і закінчуючи керівником територіального органу державної влади.

"Ця процедура буде максимально публічна і відкрита. Кожна особа, яка проходить перевірку, подає заяву з автобіографією, декларацією, яка підлягає оприлюдненню як на сайті органу, який призначає цю особу, так і Міністерством юстиції на відповідному спеціальному сайті для загального доступу всіх наших громадян, які можуть подати свої заяви і скарги, коли ця особа збрехала, подала недостовірну інформацію", - повідомив Петренко.

За його словами, весь процес перевірки також проходитиме публічно, кожен етап перевірки і надання висновків відповідними контролюючими органами щодо цієї особи оприлюднюватиметься.

Крім того, як додав Петренко, законом передбачено формування при Мін'юсті потужного громадського незалежного органу з функціями контролю за процесом люстрації державних службовців і за процесом їх призначення.

За його словами, Мін'юст вже підготував відповідне положення про цю громадську раду, а також всі необхідні рішення для запуску так званого люстраційного реєстру.

Міністр нагадав, що, відповідно до закону про люстрацію, під його дію підпадають особи, які займали найвищі керівні посади: міністри, перші заступники міністрів, керівники силових структур, СБУ, ГПУ, голови облдержадміністрацій, що перебували на цих посадах в цілому більше року в період з 2010 по 2014 рік.

"Такі особи підпадають під трудову люстрацію і вони повинні бути звільнені протягом 10 днів з моменту набрання чинності законом", - сказав Петренко.

Також, за словами міністра юстиції, під люстрацію потрапляють всі судді, прокурори, слідчі, які під час Революції гідності ухвалювали незаконні рішення щодо притягнення до відповідальності активістів.