Журналісти розповіли подробиці таємної відпустки Порошенка на Мальдівах (відео)

Під час неафішованого різдвяного відпочинку на Мальдівах з 1 по 8 січня президент Петро Порошенко орендував окремий острів.

Про це йдеться в розслідуванні «Mr. Petro Incognito. Таємна відпустка президента Порошенка» програми «Схеми», пише Радіо Свобода.

Із достовірних джерел журналістам стало відомо, що президент та його гості впродовж семи днів та шести ночей відпочивали на Мальдівських островах у п’ятизірковому курортному готелі Cheval Blanc, який складається лише з приватних вілл посеред Індійського океану.

2 дітей та 8 дорослих, серед яких український президент, оселились на найдорожчій віллі курорту Owner’s Villa (Private Island), що розташована на окремому острові. Окрім основної вілли з басейном тут також є гостьова вілла, двоповерхові апартаменти, причал для човнів, зона спа, місце для обіду на свіжому повітрі й приватний пляж.

Із достовірних джерел «Схемам» вдалося дізнатись, що оренда окремого острова на курорті Cheval Blanc коштувала 46 тисяч доларів на добу. Таким чином, підрахували журналісти, під час відпочинку Порошенка вартість проживання за 6 ночей обійшлась у 276 тисяч доларів.

Були й додаткові витрати на острові на розваги та харчування, вартість яких становила загалом 37 550 доларів.

Наприклад, редакції вдалося достеменно встановити, що під час відпочинку Петра Порошенка на курорті Шеваль Блан «дайвінг, водний спорт та човни» протягом семи днів обійшлися у 18 705 доларів. На сніданки сумарно витратили 10 791 долар. Наприклад, тільки за один день четвертого січня за сніданок на віллі було сплачено 4 118 доларів. На обіди – 4 682 долари. Вечері на території курорту Cheval Blanc обійшлись у 3 165 доларів.

Враховуючи це, а також переліт на чартері з очікуванням літака на Мальдівах, який коштував 188 тисяч доларів (або 154 тисячі євро), Петро Порошенко витратив на тижневу різдвяну відпустку на екзотичних островах не менше 500 тисяч доларів, що понад 14 мільйонів гривень.

Як вдалося встановити, президент Петро Порошенко та його супутники злітали в Мале (Мальдіви) на Falcon 7X – одному з найдорожчих повітряних суден, що має технічні можливості летіти з Києва на Мальдівські острови 8 годин без дозаправок. Falcon з бортовим номером ТС-KMR, яким летів глава держави, здає в оренду турецька авіакомпанія Setair. У ній «Схемам» повідомили, що переліт цим літаком із Києва до столиці Мальдів Мале та звідти до України з урахуванням перебування на курортних островах протягом 7 днів коштуватиме 154 тисячі євро або ж 119 тисяч євро, якщо літак просто доправить пасажирів до місця призначення та згодом забере.

За допомогою даних публічних онлайн-ресурсів «Схеми» зафіксували, що літак очікував на пасажирів у аеропорту міста Мале. Тож найімовірніше, що оренда борту, яким літав президент, з простоєм обійшлася у приблизно 154 тисячі євро. Така опція могла бути необхідною на випадок, якщо пасажирам терміново знадобилося б повернутися в Україну.

У відповіді на запит програми про виїзд Петра Порошенка за кордон в Адміністрації президента зазначили, що це був «короткий відпочинок: «Цю поїздку він оплатив сам зі власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації».

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В офісі Порошенка також наголосили, що всі дані щодо президентської діяльності розміщуються на офіційному сайті, водночас рішення про те, що інформація про ці поїздки (на Мальдіви, а також до державної резиденції Гута на Івано-Франківщині в грудні минулого року – ред.) буде оприлюднена постфактум, було ухвалено заздалегідь, виходячи з міркувань безпеки».

Утім, в Адміністрації президента та особисто сам глава держави уникли відповідей на запитання про те, в який спосіб здійснювалася оплата за переліт та проживання, в яку загальну суму обійшовся відпочинок, хто був разом із президентом на борту літака. Також невідомо, чи зустрічався Порошенко з кимось із офіційних осіб інших країн, політиками чи бізнесменами під час свого перебування на Мальдівах та чи проходив він паспортний і митний котроль під час вильоту й прильоту.

Відео: Радіо Свобода онлайн