Порошенко про Мальдіви: перетинав кордон під своїм прізвищем, оплатив усе з власного рахунку

Президент стверджує, що під час подорожі нікому не делегував своїх обов`язків.

Президент України Петро Порошенко заявив, що під час своєї новорічної подорожі на Мальдіви перетинав державний кордон під власним ім'ям, а усі витрати сплачував з власного банківського рахунку в українському банку.

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Відповідаючи на питання журналіста, Порошенко вказав, що на початку січня, під час подорожі, нікому не делегував своїх обов’язків.

"Відповідно до Конституції України, президент не має права нікому передавати свої обов'зяки, тому 24 години на добу вже майже 4 роки я знаходжусь на зв'язку, виконую функції президента, виконую функції Верховного Головнокомандувача. І на початку січня я цих обов'язків нікому не передоручав", - заявив він.

"Кордон я перетинав за своїм прізвищем, по своєму паспорту, з відповідною реєстрацією прикордонників... Сплачував я це - і літак, і готель - зі свого банківського рахунку в українському банку. І у поданій декларації - це має відбутися протягом найближчих днів і ви зможете в цьому переконатися. І наголошую, що на на це не було витрачено жодної копійки з українського бюджету", - наголосив Порошенко.

У січні 2018 року стало відомо, що президент України Петро Порошенко зі своїми близькими Новий рік зустрів на Мальдівах. За підрахунками журналістів, це коштувало йому як мінімум в $500 тис. Як повідомляли ЗМІ, президент України начебто перетинав кордон під чужим ім`ям.

В той же час, у ДПСУ згодом запевнили, що під час поїздки на Мальдіви Порошенко перетинав кордон законно.