Юлія Тимошенко: завжди в опозиції і «вічний кандидат» в президенти (відео)

Невдовзі вибори, тож ми вирішили нагадати деякі факти про кандидатів.

Газова принцеса, Леді Ю, Залізна леді, Вона, ТигрЮля. Це все - Юлія Тимошенко, єдина жінка-прем’єр України і вічний кандидат у президенти.

За її біографією можна писати політичну історію незалежної України. Починала бізнес з мережі відеосалонів. Проте "розкрутилася" на продажах палива в 90-х.

Читайте такожДуже поганий стратег: політолог назвав головну проблему ТимошенкоДвічі опинялася за гратами. Вперше - у справі ЄЕСУ за контрабанду газу і хабарництво. Вдруге - за кабальний газовий контракт з Путіним.

Сидячи у кріслі прем'єра заявляла, що вона в опозиції до влади. Як сама зізнається, має особливі стосунки з усіма президентами України. Проте справжніх друзів у «леді Ю» небагато.

Протягом кар'єри кілька разів змінювала зачіску. Коса допомогла їй стати прем’єром, але до крісла президента поки ще не «доросла». У 2010 ледь не стала президентом, програвши Януковичу кілька відсотків. Її називають популісткою, нібито "вона" вміє лише критикувати. Однак Тимошенко завжди знаходить свій електорат, а її президентські рейтинги знову ростуть.

Юля свято вірить, що з третьої спроби стане президентом, бо вона працює!