Адвокат: ЗМІ пишуть про визнання Савченко осудною, слідчим наказали прискоритися

Про це повідомив адвокат Макс Фейгін у Twitter.

«У ЗМІ повідомляють про закінчення експертизи Надії Савченко в інституті Сербського і визнання її осудною. Захисту офіційно поки що не повідомляли», - написав він, додавши, що «проте цілком допускаю, що потреба в ізоляції Савченко відпала, вибори пройшли. Це доводить лише те, що в стаціонарі не було потреби».

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«Судячи із заяв Дриманова в РадФеді, СК дістав команду прискоритися. Очевидно, статус депутата Ради і делегата ПАРЄ Савченко їх напружує», - зазначає Фейгін.

«Втім, всі обіцянки Путіна, дані Порошенку в Мілані, розібратися в справі Надії, не більше ніж дурильник. Так і передайте Петру Олексійовичу», - повідомив адвокат.

Також він написав: «Повторю тільки ще раз. Жодних доказів вини Савченко немає. Їх слідство може лише сфабрикувати. Так само, як і її «перехід кордону».

Як повідомляв УНІАН, Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу стосовно Савченко - за незаконне перетинання державного кордону.