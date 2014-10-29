Захист Савченко вимагає допитати одного з ватажків "ЛНР"

Про це в Twitter повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін.

Ну что ж? Раз органы будут тянуть Надежду по 322-ой, тогда мы будем ходатайствовать о допросе Плотницкого по делу Савченко. — Mark Feygin (@mark_feygin) October 29, 2014

"Ми будемо клопотати про допит Плотницького у справі Савченко", - заявив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Савченко заявила, що одним із її викрадачів був Плотницький.

«Надія Савченко побачила на ТБ і пізнала одного з її викрадачів. Це колишній комбат ”Зорі”, а нині голова т.з. «ЛНР» Ігор Плотницький», - написав раніше у Twitter адвокат Микола Полозов.

За його словами, «Ігор Плотницький керував групою осіб, які вивозили Савченко з Луганська для передачі її співробітникам ФСБ РФ на кордоні України і Росії».

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона була під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив строк тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу стосовно Савченко - за незаконний перетин державного кордону.