"Це не випадково": Луценко підтвердив затримання переговірника Рубана

Волонтер Мирослав Гай повідомив, що Рубан був затриманий о 9.15 на пункті пропуску Майорськ прикордонниками.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив затримання переговірника Володимира Рубана.

Так, у коментарі до посту волонтера Мирослава Гая у Facebook щодо Рубана генпрокурор написав: "Це не випадкове затримання", і додав, що впевнений в цьому на 100%.

Він додав, що його затримали при спробі в'їхати з окупованої території на підконтрольну Україні.

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Сам Мирослав Гай повідомляє, що Рубан був затриманий о 9.15 на пункті пропуску Майорськ прикордонниками, коли намагався перевезти величезний арсенал зброї з окупованої території в Україну. За інформацією волонтера, злочинця передали в СБУ.

"Рубан незаконно присвоїв собі звання генерала і займався впровадженням агентів ФСБ в Україну під виглядом полонених. Для цього йому була відведена роль переговірника", - пише Гай.

За його інформацією, Рубана "намагаються відмазати" нібито люди Віктора Медведчука.

"В інтернеті вже розганяється хвиля, що Рубан зв'язковий Порошенко в ОРДЛО, хоча його зв'язки з Медведчуком відомі з 2014 року. Робиться це для того, щоб його відпустили", - стверджує волонтер.

У той же час Луценко, коментуючи пост волонтера, написав: "Ніяких звільнень не буде".

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ та соцмереж керівник центру визволення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан був затриманий 8 березня. За даними джерел, Рубана затримали між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. За попередніми даними, затримання відбулося через те, що переговорник здійснював транспортування "забороненого товару".

Перед цим Єгор Карпенко на сторінці у Facebook написав про затримання на блок-посту громадян, які намагалися провести з непідконтрольної території значний арсенал зброї.

За даними Карпенка, цю зброю намагалися провезти "група терористів під виглядом мирних мешканців для здійснення терористичних актів у тилу". При цьому, інтер'єри і місцевість, у яких були зроблені фото, опубліковані Карпенком, схожі на місце затримання Рубана.