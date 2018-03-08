Перевозив арсенал зброї: Тука прокоментував затримання Рубана

Під виглядом переселенця, Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї.

Керівника Центру звільнення полонених Володимира Рубана затримано на КПВВ з арсеналом зброї.

Про це повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на сторінці в Facebook.

"Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", - написав Тука.

Пізніше Тука дописав у пості, що офіційного підтверждення цієї інформації ще не отримав.

Читайте такожРубану скасували дозвіл на в'їзд до "ЛНР" і "ДНР" й заборонили перевозити полонених

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ та соцмереж керівник центру визволення полонених «Офіцерський корпус» Володимир Рубан був затриманий 8 березня. За даними джерел, Рубана затримали між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. За попередніми даними, затримання відбулося через те, що переговорник здійснював транспортування "забороненого товару".

Перед цим Єгор Карпенко на сторінці у Facebook написав про затримання на блок-посту громадян, які намагалися провести з непідконтрольної території значний арсенал зброї.

За даними Карпенка, цю зброю намагалися провезти "група терористів під виглядом мирних мешканців для здійснення терористичних актів у тилу". При цьому, інтер'єри і місцевість, у яких були зроблені фото, опубліковані Карпенком, схожі на місце затримання Рубана.