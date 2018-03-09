В СБУ повідомили, що Рубан знаходиться в СІЗО Маріуполя

Рубана затримали в контрольному пункті "Майорське". Імовірно, Рубан мав відношення до нелегального перевезення великої партії зброї на підконтрольну Києву територію.

Глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан знаходиться в слідчому ізоляторі в Маріуполі.

Про це повідомив представник прес-служби головного управління Служби безпеки України в Донецькій області Олександр Чернокожа "Громадському радіо".

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"Інформації про місце обрання Володимира Рубану запобіжного заходу поки немає. Зараз він знаходиться в СІЗО в місті Маріуполі", – сказав Чернокожа.

Як повідомляв УНІАН, керівник центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан був затриманий 8 березня між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованій Горлівкою.

За попередніми даними, затримання відбулося через те, що парламентер здійснював транспортування "забороненого товару". Незабаром генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив затримання Рубана.

Як повідомляє волонтер Мирослав Гай, Рубан був затриманий о 9.15 на пункті пропуску, коли намагався перевезти величезний арсенал зброї з окупованої території в Україну. За інформацією волонтера, парламентера передали в СБУ.

"Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яке був в меблях", - написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на сторінці в Facebook.