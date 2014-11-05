У США нагадують: конструктивні кроки РФ щодо України можуть сприяти послабленню санкцій

00:48, 05 листопада 2014
Політика
1 0

У США нагадують, що конструктивні кроки Росії, які вона може вжити щодо ситуації в Україні, можуть сприяти послабленню дії режиму раніше введених санкцій.

tsn.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Вашингтоні сказав прес-секретар Білого Дому Джош Ернест (трансляція брифінгу відбувалася на сайті Білого Дому).

Зокрема, Ернеста запитали, чи мають введені санкції проти Росії вплив на мир та стабільність у світі.

Читайте такожКлімкін закликає Захід посилити санкції проти РФ

Прес-секретар Білого Дому пояснив, що ”доволі чітко зрозуміло, що негативний вплив на глобальну безпеку та благополуччя є найбільш значущим, коли мова йде про дестабілізаційні дії Росії, які вона зробила щодо України”.

При цьому він додав, що базовими є міжнародні норми, відповідно до котрих є неприйнятним для ”великих країн” втручатися в справи ”малих країн” за межами їх кордону.

”Ці інші суверенні країни повинні мати можливість, їхні громадяни повинні мати можливість визначати своє майбутнє. І це є міжнародним принципом, який Сполучені Штати та наші європейські союзники зараз відстоюють”, - сказав Ернест.

У цьому зв`язку він нагадав, що США в тісному зв`язку з європейськими союзниками підтримуючи український народ ввели в дію режим санкцій стосовно Росії, які зараз мають відчутний вплив на російську економіку.

Читайте такожПідстав для відміни санкцій поки немає - посол ЄС в Росії

Разом з тим він нагадав, що президент США Барак Обама на початку осені після посилення санкцій чітко заявив, що ”міжнародне співтовариство готове у відповідь на конструктивні кроки зі сторони Росії розпочати послаблювати дію режиму санкцій”.

Таким чином, за його словами постає питання, чи Росія скористається такою можливістю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter