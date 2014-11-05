У США нагадують: конструктивні кроки РФ щодо України можуть сприяти послабленню санкцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Вашингтоні сказав прес-секретар Білого Дому Джош Ернест (трансляція брифінгу відбувалася на сайті Білого Дому).

Зокрема, Ернеста запитали, чи мають введені санкції проти Росії вплив на мир та стабільність у світі.

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Прес-секретар Білого Дому пояснив, що ”доволі чітко зрозуміло, що негативний вплив на глобальну безпеку та благополуччя є найбільш значущим, коли мова йде про дестабілізаційні дії Росії, які вона зробила щодо України”.

При цьому він додав, що базовими є міжнародні норми, відповідно до котрих є неприйнятним для ”великих країн” втручатися в справи ”малих країн” за межами їх кордону.

”Ці інші суверенні країни повинні мати можливість, їхні громадяни повинні мати можливість визначати своє майбутнє. І це є міжнародним принципом, який Сполучені Штати та наші європейські союзники зараз відстоюють”, - сказав Ернест.

У цьому зв`язку він нагадав, що США в тісному зв`язку з європейськими союзниками підтримуючи український народ ввели в дію режим санкцій стосовно Росії, які зараз мають відчутний вплив на російську економіку.

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Разом з тим він нагадав, що президент США Барак Обама на початку осені після посилення санкцій чітко заявив, що ”міжнародне співтовариство готове у відповідь на конструктивні кроки зі сторони Росії розпочати послаблювати дію режиму санкцій”.

Таким чином, за його словами постає питання, чи Росія скористається такою можливістю.