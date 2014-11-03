Німеччина вже виключила можливість скасування санкцій проти РФ
Німеччина може підняти питання про посилення санкцій проти РФ, оскільки після заяви російської сторони про визнання псевдовиборів, можливість скасування санкцій виключена.
Таку заяву зробив у Берліні речник німецького уряду Штеффен Зайберт. За його словами, псевдовибори не відповідають мінським домовленостями, тому в Берліні не розуміють офіційних заяв з Москви, які визнають "голосування", організоване сепаратистами, передає DW.DE.
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Разом з тим, як передає "ЄвроПравда" з посиланням на німецьке видання TagesSpiegel, Штеффен Зайберт також заявив, що в ситуації, що склалася на південному сході України, виключається можливість скасування Євросоюзом санкцій проти Росії. "Якщо ситуація буде погіршуватися, може виникнути необхідність посилити санкції", - передає його слова німецьке видання.
Раніше міністерство закордонних справ РФ розповсюдило заяву, в якій говориться, що Росія поважає вибір сходу України і висловлює готовність і надалі сприяти вирішенню української кризи.