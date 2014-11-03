Німеччина вже виключила можливість скасування санкцій проти РФ

Таку заяву зробив у Берліні речник німецького уряду Штеффен Зайберт. За його словами, псевдовибори не відповідають мінським домовленостями, тому в Берліні не розуміють офіційних заяв з Москви, які визнають "голосування", організоване сепаратистами, передає DW.DE.

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Разом з тим, як передає "ЄвроПравда" з посиланням на німецьке видання TagesSpiegel, Штеффен Зайберт також заявив, що в ситуації, що склалася на південному сході України, виключається можливість скасування Євросоюзом санкцій проти Росії. "Якщо ситуація буде погіршуватися, може виникнути необхідність посилити санкції", - передає його слова німецьке видання.

Раніше міністерство закордонних справ РФ розповсюдило заяву, в якій говориться, що Росія поважає вибір сходу України і висловлює готовність і надалі сприяти вирішенню української кризи.