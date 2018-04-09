"Життя Павла в небезпеці!": батько Гриба заявив про значне погіршення стану здоров’я сина

Адміністрація російського СІЗО на скарги хлопця не реагує, медична допомога не надається.

Батько незаконно ув'язненого в Росії українця Павла Гриба заявляє про значне погіршення стану його здоров’я.

Про це Ігор Гриб написав у Facebook.

«9 квітня 2018 року. Великдень. День другий. Репресивна машина РФ, не дивлячись на Свято працює. Марина Дубровіна, російський адвокат Павла, зараз знаходиться в СІЗО-5 м. Краснодар на слідчих діях. Павло почувається дуже зле, була рвота та сильний біль в животі. Адміністрація СІЗО на скарги Павла про погіршення здоров'я не реагує, медична допомога не надається», - повідомив батько.

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За його словами, відкриття внутрішньої кровотечі може відбутись в любий час.

«Життя Павла в небезпеці!», - написав І.Гриб.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2017 р. член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі.

У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовилась надати дозвіл українським лікарям на відвідування та огляд Павла у СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

2 березня 2018 року районний суд Краснодару залишив Павла під вартою до 4 травня.

20 березня при розгляді апеляційної скарги суд залишив термін тримання під вартою без змін.