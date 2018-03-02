Російський суд продовжив арешт українцю Грибу до 4 травня

Слідчий доводить відсутність у Павла хвороби, надаючи суду довідки з хибними результатами медобстежень.

Районий суд міста Краснодар в Росії на два місяці продовжив строк утримання під вартою українця Павла Гриба.

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«Рівно 6 місяців і 1 тиждень Павло знаходиться під вартою. Сьогоднішнє рішення районного суду м.Краснодар - до 4 травня залишити під арештом», - вказав він.

За його словами, російський слідчий в суді доводить відсутність у Павла хвороби, «надаючи суду довідки з такими гарними результатами, яких у сина ніколи не було».

В той же час, на усі скарги Павла адміністрація СІЗО не реагує.

«Ліки, які придбані власним коштом не дають. Скарги Павла на погане самопочуття, сильний біль в животі та шлунку, загальну слабкість не реєструються (нема скарг - нема і відповідальності адміністрації СІЗО). Постійний психологічний тиск. Боротьба триває», - підсумував батько політв’язня.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня 2017 р. член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина. За його словами, 24 серпня юнак поїхав до білоруського Гомеля на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки у соціальних мережах. Дівчина ж мала приїхати на зустріч з Росії.

7 вересня стало відомо, що Павла утримують у слідчому ізоляторі в Краснодарі. Російські слідчі звинувачують юнака у підготовці теракту на шкільній лінійці у Сочі. У Павла тяжке вроджене захворювання - портальна гіпертензія, йому необхідне щоденне специфічне лікування. Влада Росії відмовилась надати дозвіл українським лікарям на відвідування та огляд Павла у СІЗО. За даними МЗС, належного лікування юнак не отримує.

Раніше повідомлялось, що на сьогоднішнє судове засідання у справі Гриба не допустили українських консулів.