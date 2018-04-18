Тимошенко закликала фахівців долучатися до відпрацювання "реальної" медичної реформи

Юлія Тимошенко переконана, що справжня медична реформа має базуватися на правильно побудованій страховій медицині.

Лідер Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко закликає представників медичної галузі та фахівців з інших галузей долучатися до відпрацювання покрокової «дорожньої карти» для втілення нової медичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час спілкування з лікарями медичних закладів Києва та Київської області.

На переконання Тимошенко, проблемні питання медичної реформи, яку втілює уряд, необхідно вирішувати зараз. У цьому зв’язку політик запропонувала лікарям та фахівцям різних галузей долучатися до розробки «дорожньої карти» з метою здійснення «реальної медичної реформи» в Україні. «Мені здається, що зараз ще є рік до перезавантаження влади в Україні. Рік - це немало для того, щоб можна було поєднати зусилля професійних лікарів, керівників медичних закладів - тих, які готові брати у цьому участь - фінансистів, економістів - для того, щоби розробити («дорожню карту»)», - сказала Тимошенко і додала, що треба створити команду, щоб напрацювати цю «дорожню карту».

Як зазначила Тимошенко, через єднання опозиційних фракцій і громадянського суспільства необхідно «спробувати хоча б зняти за цей рік те, що є дуже проблематичним».

«Я хотіла закликати вас до спільної роботи і спільної підготовки першочергових, невідкладних речей, які зараз треба робити, і друге - це повністю відпрацювати всю систему правильної реформи, базуючись на світовому досвіді, базуючись на вашому досвіді для того, щоби потім знову не втрачати роки, аби не робити помилки і не руйнувати систему охорони здоров'я, і саме головне - не руйнувати здоров'я людей», - сказала Тимошенко.

«Я вважаю, що справжня реформа повинна базуватися на тій основі, на якій базується в усьому світі: правильно побудована страхова медицина, правильно оцінена послуга - це важливо, і правильна система контролю, і при цьому, абсолютно точно - зберегти пацієнту право вибору, зберегти індивідуальність підходу до лікування усіх членів родини», - додала лідер «Батьківщини».

За її словами, необхідно думати про «правильну систему податків» і «ставити питання про медичне страхування так, як в усьому світі».

«Державні кошти мусять піти на невідкладну ургентну медичну допомогу і на страховки для тих, хто не може їх придбати самостійно», - додала вона.

«І я хотіла би, щоби ми це зробили вчасно, щоби ми - коли буде можливість, наша з вами спільна, крок за кроком рухатися швидко і правильно, щоби ми вже мали цю дорожню карту, не стратегію», - відзначила Тимошенко.

«Я вважаю, що мусить бути дві речі. Перше - це «дорожня карта», практично це план-графік роботи, що ми робимо перше, друге, третє, і під це законопроект і проекти постанов уряду, які треба одразу прийняти: або які змінюють частково те, що існує, або які задають абсолютно нові тренди», - сказала Тимошенко.

Разом з тим, вона пояснила, як буде здійснюватися відповідна робота.

"Ми створимо групу менеджерів, тому що хтось мусить працювати на постійній основі, які мають той талант, щоби узагальнити усю практику і усі пропозиції, і напрацювати правильні документи", - розповіла Тимошенко.

У зв'язку з цим вона сказала, що "у нас буде група законодавців, які будуть писати документи, але з вами повністю узгоджувати те, що мусить потім працювати". "І вас ми запросимо як експертів для того, щоби проговорити концепції, а потім, щоб ви перевірили, як ці концепції поклали на ноти - власне на закони, і на проекти рішень уряду", - додала Тимошенко.