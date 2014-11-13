Місія ОБСЄ зафіксувала вивезення з Донбасу в Росію вугілля та "вантажу-200"

Про це йдеться у відповідному звіті комісії, передає "День". Як зазначають спостерігачі, на контрольно-пропускному пункті в Гуково місія зафіксувала постійний рух вантажівок, що перевозять вугілля із Луганської області в бік Росії.

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Причому, як наголошується в звіті, російські митники перевіряють, щоб на пункті виїзду з Росії самоскиди були порожніми.

Також спостерігачі відзначають, що, як і в минулі тижні, в Росію з України вивозять вантажівками зі спеціальним маркуванням ("вантаж-200") тіла загиблих, а також поранених і хворих людей.

Між тим, як повідомляв УНІАН, 12 листопада генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив, що приблизно 400 км українського кордону не контролюється. Спостерігачі ОБСЄ присутні лише у двох пунктах пропуску на українсько-російському кордоні і контролюють її в радіусі кілометра.

Відзначимо, що російська влада перед тим, як відправити своїх військових на Донбас, звільняє з військової служби. За офіційними даними російської влади, військові гинуть на Донбасі під час своєї "відпустки". Між тим, за інформацією правозахисників, в даний час в РФ близько 6,5 тис. сімей шукають своїх синів військовослужбовців.