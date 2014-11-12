Росія вивезла з України п'ять вантажівок з тілами своїх загиблих солдатів - РНБО
13:45, 12 листопада 2014Політика
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Росія вивезла з території України 5 вантажівок із тілами загиблих військовослужбовців.
Через пункт пропуску «Довжанський» здійснювалося вивезення «вантажу 200» / @shelomovskiy
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«За оперативною інформацією, вчора о півночі з території України через закритий пункт пропуску «Довжанський» в Луганській області здійснювалося вивезення «вантажу 200», ймовірно військовослужбовців РФ на 5 вантажівках, які належать ростовській похоронній фірмі», - заявив він.
Раніше повідомлялось, що бойовики вранці обстріляли блокпост сил АТО в северно-західному напрямку від Маріуполя, один військовослужбовець поранений.
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