Росія вивезла з України п'ять вантажівок з тілами своїх загиблих солдатів - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони України Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«За оперативною інформацією, вчора о півночі з території України через закритий пункт пропуску «Довжанський» в Луганській області здійснювалося вивезення «вантажу 200», ймовірно військовослужбовців РФ на 5 вантажівках, які належать ростовській похоронній фірмі», - заявив він.

Раніше повідомлялось, що бойовики вранці обстріляли блокпост сил АТО в северно-західному напрямку від Маріуполя, один військовослужбовець поранений.