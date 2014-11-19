У Путіна вимагають 100%-вої гарантії, що ніхто не думає про членство України в НАТО

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю британській телерадіокорпорації ВВС, пише РИА Новости.

За словами Пєскова, поступове розміщення сил альянсу ближче до кордону з РФ зробило Москву "неспокійною".

Він наголосив, що своїми діями НАТО "намагалося порушити... баланс сил".

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У зв'язку з ситуацією навколо України НАТО вжило ряд заходів, які альянс пояснює необхідністю забезпечити безпеку країн-учасниць.

Були посилені місії повітряного патрулювання країн Прибалтики, літаки з радіолокаційним обладнанням здійснюють регулярні польоти над Польщею і Румунією, введено додаткові кораблі НАТО в Балтійське і Середземне моря.

Крім того, альянс заявив про збільшення постійної присутності персоналу, розширення програми навчання, зміцнення системи раннього оповіщення.