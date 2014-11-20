РФ хоче гарантій невступу України до НАТО після її відмови від позаблокового статусу

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві заявив офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич.

«Є окремі заяви українських політиків про те, що потрібно змінювати затверджений конституційно нейтральний статус держави. Тому, якщо ухвалюватиметься таке принципове політичне рішення про зміну такого нейтрального статусу, то, звичайно, питання гарантій постає прямим і безпосереднім чином. Зрозуміло, що поява таких гарантій - це річ, яка могла б сприяти розрядці напруженості», - сказав Лукашевич, відповідаючи на запитання українських журналістів, як вплине на позицію Росії щодо війни на Донбасі в разі отримання гарантій невступу України в НАТО.

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При цьому він відзначив, що про гарантії невступу України в НАТО «поки що ніхто не веде мову», але інтерес до цієї теми виник після заяви прес-секретаря президента РФ Дмитра Пескова.

Також він заявив, що заяви про те, що інфраструктура НАТО не наближатиметься до російських рубежів і про не розширення альянсу на схід залишилися декларативними.

«Саме тому Росія пропонувала і залишає на столі переговорів свою ініціативу перетворення цих зобов'язань в юридично зобов'язуючі, які можна було б зафіксувати в Договорі про європейську безпеку, такий договір ми запропонували кілька років тому», - сказав Лукашевич, додавши, що НАТО відхилило цю ідею, оскільки альянс дає гарантії безпеки тільки своїм членам.

Лукашевич вважає, що НАТО має відповісти на питання, чи готовий альянс давати такі гарантії з урахуванням «занепокоєння російської сторони».

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Песков заявив про те, що Росії потрібні гарантії щодо невступу України в НАТО.

У свою чергу голова МЗС України Павло Клімкін заявив: "Песков може говорити все, що завгодно, це його справа як прес-секретаря".

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт наголосив, що питання вступу України в Організацію Північноатлантичного договору має вирішувати український народ, а не Росія.

"Ці питання не стосуються Росії, Європи чи Сполучених Штатів, щоб вирішувати. Ці питання повністю залежать від народу України", - сказав Пайєтт.