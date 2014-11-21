Усі п'ять партій підписали коаліційну угоду

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники політсил повідомили біля будівлі парламенту.

"Ми парафували коаліційну угоду. Тут є підписи п'яти політичних сил, представників, які працювали над текстом коаліційної угоди", - сказала представниця "Самопомочі" Оксана Сироїд.

Вона також повідомила, що завтра о 12.30 має відбутися офіційна презентація тексту за участі представників та лідерів політичних сил.

Відповідаючи на питання щодо того, в чому були протиріччя під час сьогоднішньої роботи представник "Батьківщини" Андрій Кожем'якін зазначив, що "коаліційна угода досить велика і складна, і треба з'ясувати усі остаточні технічні нюанси і моменти".

"І більше того, ми розуміли, що сьогодні день річниці Майдану і требу було у будь-якому випадку завершити і зробити це сьогодні вночі. Обов'язково. Передруковували, друкували, переписували, записували", - зазначив він.

Водночас представник Блоку Петра Порошенка Віталій Ковальчук зазначив, що створювався "дороговказ для нашої країни на найближчі п'ять років, і три тижні, які було витрачено на узгодження коаліційної угоди - це дуже стислий термін".

Водночас Ковальчук зауважив, що у перемовинах були певні суперечності і дискусії, проте було закладено фундамент для подальної продуктивної співпраці.

"Маємо надію, що назавтра суспільство отримає повну перезентацію цього документа і ми безумовно його підпишемо 27 листопада, коли відкриється перше засідання Верховної Ради 8-го скликання", - сказав представник БПП.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, що його політична сила останньою підписала проект тексту угоди, Ковальчук сказав: "Так склалося, що ми надали можливість нашим колегам, як найбільша фракція, викласти свою думку і підтвердити її письмово, після чого ми, безумовно, підтримали всі ті напрацювання які є. Тут не треба шукати жодної інтриги".

Він також висловив сподівання, що у ВР буде не просто парламентська, а конституційна більшість, що дозволить ухвалити зміни до Конституції. Зокрема щодо децентралізації та скасування депутатської недоторканості.

Крім того на запитання, для чого до парламенту під час переговорів приїздив прем'єр Арсеній Яценюк, Ковальчук зазначив, що "прем'єр-міністр приїздив тільки для того, щоб ми спільно погодили з усіма представниками фракцій завтрашню публічну презентацію коаліційної угоди".

"Для нас було принципово, що ми парафуємо, як робоча група цю коаліційну угоду, але вважаємо за необхідне, щоб презентували для суспільства її лідери політичних сил", - сказав Ковальчук.

Як відомо, коаліційні переговори розпочалися о 17.00 четверга і завершилися майже о другій ночі п'ятниці.