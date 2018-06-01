Віхи тижня: політика авантюр, розсекречені директиви і задоволений Янукович
Певно, Рубікон перейдено безповоротно... Тимошенко більше немає потреби приховувати свої президентські амбіції, а Ющенкові - прагнення отримати лояльнішого главу уряду...
|Юлія Тимошенко
Заявлялося також про тиск на БЮТ з боку президентського Секретаріату. Огризнувся Кабмін в епістолярному стилі, відплативши главі держави тією ж монетою за численні інструкції і цінні вказівки. Але цього разу Юлії Володимирівні зрадило відчуття такту, і вона не тільки надміру підкреслила існуючі суперечності з питань газових постачань, але й винесла їх на суд громадськості. Президент відреагував оперативно: не тільки назвав дії Тимошенко «політикою авантюр і інтриг», але й нагадав, що завжди виступав за прийнятну для України ціну газу, а не ту, яку озвучила Тимошенко в т.з. «відкритому листі» Президентові. І навіть розсекретив свої директиви, видані для переговорів прем`єра в Росії з газового питання.
Чи то безпосереднє знайомство Президента з особливостями казахстанської і таджікистанської демократії, чи то точність прем`єрського випаду вплинула, але на Банковій завзято готуються приступити до утихомирення уряду. Певно, Рубікон у відносинах Ющенка і Тимошенко перейдено безповоротно. Прем`єрові більше немає потреби приховувати свої президентські амбіції, а Президентові - прагнення дістати лояльнішого главу уряду.
До речі, поки на Банковій мають намір прийняти нову Конституцію, вибудовуючи можливості для посилення президентських повноважень, Юлія Володимирівна чітко позначила свою позицію з цього питання. Про необхідність приймати Основний Закон в стінах парламенту, а не на всеукраїнському референдумі, представники БЮТ говорили і раніше, а зараз вождь «сердечників» однозначно відзначила: Україна сприйме тільки посилення парламентської складової влади. Показово, що цю заяву леді Ю зробила в Брюсселі. До столиці Королівства Бельгія український прем`єр останнім часом зачастила. І справа, судячи з усього, не в любові до бельгійського шоколаду, а в тому, що в Європі заяви Тимошенко сприймаються дуже позитивно, з розумінням, а не зі скепсисом, як у декого Києві.
|Віктора Балога
Зате відбулося формальне відновлення працездатності Верховної Ради. Хоча Віктор Янукович цілком серйозно погрожував акціями протесту проти приєднання України до ПДЧ, це не завадило Партії регіонів повернутися до нормальної роботи. Віктор Федорович зробив вигляд, що його цілком задовольнило компромісне формулювання ухвали, яку підтримали багато представників чотирьох фракцій, окрім комуністів. Відтепер ухвалювати рішення про вступ до НАТО можна тільки на всеукраїнському референдумі. До речі, чим ближче до саміту Альянсу в Бухаресті, тим менше шансів, що Україна одержить запрошення приєднатися до ПДЧ. Хоча не виключено, що безпосередньо в столиці Румунії все вирішиться на користь України.
|Арсеній Яценюк
Євген Магда