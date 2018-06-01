Віхи тижня: політика авантюр, розсекречені директиви і задоволений Янукович

Минулий тиждень почався традиційним для Росії (читай - Газпрому) тиском на упертих партнерів у переговорах: російська енергетична монополія різко скоротила подачу газу в Україну. Уряд Тимошенко ніби відмовився капітулювати, навпаки, особисто Юлія Володимирівна запевнила, що запасів газу вистачить. Оскільки у вітчизняному газовому балансі сам чорт спіткнеться, а «газпромівцям» не хотілося зривати постачання до Західної Європи, вони змушені були відступити, відновивши об`єми постачань газу в Україну. Натомість Тимошенко не проти пустити Газпром у вітчизняні розподільні мережі, що для експортерів газу - найбажаніший і прийнятніший варіант. Якщо росіяни отримають право продавати газ і тиснути на неплатників усередині країни, їм наша газотранспортна система буде не потрібна - енергетична монополія за пару років контролю підімне під себе більшість промислових об`єктів країни.

Заявлялося також про тиск на БЮТ з боку президентського Секретаріату. Огризнувся Кабмін в епістолярному стилі, відплативши главі держави тією ж монетою за численні інструкції і цінні вказівки. Але цього разу Юлії Володимирівні зрадило відчуття такту, і вона не тільки надміру підкреслила існуючі суперечності з питань газових постачань, але й винесла їх на суд громадськості. Президент відреагував оперативно: не тільки назвав дії Тимошенко «політикою авантюр і інтриг», але й нагадав, що завжди виступав за прийнятну для України ціну газу, а не ту, яку озвучила Тимошенко в т.з. «відкритому листі» Президентові. І навіть розсекретив свої директиви, видані для переговорів прем`єра в Росії з газового питання.

Чи то безпосереднє знайомство Президента з особливостями казахстанської і таджікистанської демократії, чи то точність прем`єрського випаду вплинула, але на Банковій завзято готуються приступити до утихомирення уряду. Певно, Рубікон у відносинах Ющенка і Тимошенко перейдено безповоротно. Прем`єрові більше немає потреби приховувати свої президентські амбіції, а Президентові - прагнення дістати лояльнішого главу уряду.

До речі, поки на Банковій мають намір прийняти нову Конституцію, вибудовуючи можливості для посилення президентських повноважень, Юлія Володимирівна чітко позначила свою позицію з цього питання. Про необхідність приймати Основний Закон в стінах парламенту, а не на всеукраїнському референдумі, представники БЮТ говорили і раніше, а зараз вождь «сердечників» однозначно відзначила: Україна сприйме тільки посилення парламентської складової влади. Показово, що цю заяву леді Ю зробила в Брюсселі. До столиці Королівства Бельгія український прем`єр останнім часом зачастила. І справа, судячи з усього, не в любові до бельгійського шоколаду, а в тому, що в Європі заяви Тимошенко сприймаються дуже позитивно, з розумінням, а не зі скепсисом, як у декого Києві.

На тлі з`ясування стосунків, хто в державному будинку господар, яке триває і досі, цікаво прозвучала заява Віктора Балоги. Глава президентського секретаріату спробував максимально дохідливо роз`яснити політикам і журналістам, що Банкова послідовно виступає проти подвійних стандартів, пообіцяв і надалі займати активну життєву позицію і закликав аналізувати суть дій президентського Секретаріату, а не існуючі домисли. Чому Віктор Іванович вирішив розставити крапки над “і” саме сьогодні - незрозуміло. Чутки про майбутню заміну шефа президентської канцелярії навряд чи сьогодні мають під собою підгрунтя, а публічна стадія розгортання партійного проекту «Разом з Балогою» ще не настала.

Зате відбулося формальне відновлення працездатності Верховної Ради. Хоча Віктор Янукович цілком серйозно погрожував акціями протесту проти приєднання України до ПДЧ, це не завадило Партії регіонів повернутися до нормальної роботи. Віктор Федорович зробив вигляд, що його цілком задовольнило компромісне формулювання ухвали, яку підтримали багато представників чотирьох фракцій, окрім комуністів. Відтепер ухвалювати рішення про вступ до НАТО можна тільки на всеукраїнському референдумі. До речі, чим ближче до саміту Альянсу в Бухаресті, тим менше шансів, що Україна одержить запрошення приєднатися до ПДЧ. Хоча не виключено, що безпосередньо в столиці Румунії все вирішиться на користь України.

Найближчим часом спікеру Верховної Ради Арсенію Яценюку доведеться докласти чимало зусиль для відновлення реальної працездатності парламенту. Коаліція поки успішно демонструє хіба що власну нездатність ухвалювати рішення та внутрішні суперечності, які лише множаться. Хоча Арсеній Петрович запевняє, що подібних криз більше не буде, стовідсоткової упевненості у нього напевно в цьому немає. Дуже багато політики працюють на пониження акцій вітчизняного парламентаризму.

Євген Магда