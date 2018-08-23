Чому не варто боятися санкційних поблажок від Трампа на користь Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість зняття санкцій, запроваджених проти Росії, якщо російська влада почне співпрацювати з Америкою у питаннях, що стосуються врегулювання ситуації в Україні та Сирії. Думаю, що така співпраця Росії і США (або колективного Заходу) могла б бути корисною, якби вона тільки враховувала інтереси України, якби Вашингтон із Москвою не говорили без нас про нас, а враховували те, чого хоче Київ. За таких умов це було б корисно і конструктивно.

Проте до заяви Трампа більшою мірою слід ставитися як до політичної риторики, адресованої президенту Росії Володимиру Путіну або російській еліті загалом.

Санкції в США запроваджує не Трамп

По-перше, санкції в США запроваджує не Трамп. Інститут президента до санкційної політики не має прямого стосунку. Це – справа законодавчої гілки американської влади, тобто цим займаються Конгрес і Сенат. Відповідно зняти санкції з Росії самостійно Трамп не міг би, навіть якби цього захотів. Єдине, що він може в даній ситуації – вплинути на те, щоб санкційний режим працював певним чином. І то вплинути він може не безпосередньо і не на сто відсотків.

По-друге, санкційний режим як такий – це стратегічна лінія Сполучених Штатів Америки, яка буде зберігатися не залежно від того, чи піде Путін на поступки, яких американці очікують від нього по Сирії, Україні і ще деяких міжнародних питаннях, наприклад, Іранській ядерній угоді, Північній Кореї тощо. Очевидно, вони готуються до того, щоб налагоджувати контакт і співпрацювати по цих напрямках, але все це не є питанням сьогоднішнього дня.

Тому повторюся: в такому прямому варіанті – Трамп зняв би санкції, якби Росія зробила щось – це взагалі не можливо.

Тим часом, санкції діють, що би там не говорили

Наскільки я розумію, росіяни не тільки чекали подібних сигналів від США і руху Заходу в цьому напрямку, але й хотіли б сприяти тому, щоб це було. Але США та особисто Трамп вимагатимуть від Кремля поступок, на які Москва, можливо, поки що ще не готова піти… Тим часом, санкції діють, що би там не говорили.

До того ж, у новому санкційному пакеті щодо Росії, який зараз обговорюється у Сенаті США, фігурує заборона на купівлю російських державних фінансових документів, а це, як кажуть економісти, системний виклик для Російської Федерації. Тобто наступні санкції, якщо вони будуть запроваджені в тому вигляді, в якому вони зараз обговорюються в Сенаті, можуть змінити фінансову систему Росії та фінансове положення РФ у світі. Причому докорінно змінити. А це – системний виклик.

Отже, Росія зацікавлена шукати шляхи виходу з цієї ситуації. Тому, думаю, Москва робитиме кроки назустріч американцям – кроки, яких від неї чекають, а не які вона сама готова запропонувати. Росії конче потрібно санкції якщо не скасовувати, то хоча б пом’якшувати.

Яких саме поступок США можуть вимагати від Росії? Поступки по Сирії – це окреме питання. А от що стосується України, то думаю, що зараз американці будуть підштовхувати Росію до реалізації сценарію, який передбачає введення миротворчої місії на Донбас у тому вигляді, в якому пропонують німці (американці підтримують німецьку пропозицію). Цей варіант цілком може стати реальністю ще до кінця поточного року. Маю на увазі не безпосереднє введення на Донбас миротворців, а прийняття резолюції Ради безпеки ООН. Потім ще будуть вирішуватися технічні питання, а це означає, що до безпосереднього введення миротворчої місії пройде ще шість-вісім місяців.

Павло Рудяков, директор інформаційно-політичного центру «Перспектива»