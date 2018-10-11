Вселенський патріархат застерігає від насильницького захоплення храмів і монастирів в Україні
19:23, 11 жовтня 2018Політика
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Синод Вселенського патріархату також закликає запобігти будь-яким насильницьким діям.
Вселенський патріархат застерігає від насильницького захоплення храмів в Україні \ Фото УНІАН
Вселенський патріархат застерігає від насильницького захоплення храмів та монастирів в Україні.
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Про це йдеться в рішенні за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату, опублікованому на сайті патріархату.
«Закликати всіх залучених сторін із закликом запобігти присвоєнню храмів, монастирів та іншого майна, а також будь-яким іншим насильницьким діям та помсті, щоб мир і любов Христа могли перемогти», - йдеться в рішенні.
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