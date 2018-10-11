Скасовано дію синодального листа 1686 року, який підпорядковував Київську митрополію Московському патріархату

Цей лист надавав право патріарху Московському назначати Київського митрополита, обраного духовним собором єпархії.

Вселенський патріархат скасував дію синодального листа 1686 року, який підпорядкував Київську митрополію Московському патріархату.

Про це йдеться в рішенні за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату, опублікованому на сайті патріархату.

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«Скасувати юридичне зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за обставин того часу», - йдеться в рішенні.

Зазначається, що цей лист надавав право патріарху Московському назначати Київського митрополита, обраного духовним собором єпархії, який буде відзначати Вселенського патріарха як першого ієрарха на будь-якому торжестві, проголосивши та підтверджуючи свою канонічну залежність від Константинопольської Матері-Церкви.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.