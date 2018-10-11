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Скасовано дію синодального листа 1686 року, який підпорядковував Київську митрополію Московському патріархату

20:08, 11 жовтня 2018
Політика
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Цей лист надавав право патріарху Московському назначати Київського митрополита / фото УНІАН

Про це йдеться в рішенні за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату, опублікованому на сайті патріархату.

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«Скасувати юридичне зобов'язання Синодального листа 1686 року, виданого за обставин того часу», - йдеться в рішенні.

Зазначається, що цей лист надавав право патріарху Московському назначати Київського митрополита, обраного духовним собором єпархії, який буде відзначати Вселенського патріарха як першого ієрарха на будь-якому торжестві, проголосивши та підтверджуючи свою канонічну залежність від Константинопольської Матері-Церкви.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання синоду було оприлюднено рішення, у якому зазначається, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

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Теги: #Україна#церква#автокефалія УПЦ КП