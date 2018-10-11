Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України – рішення Синоду

Про це сказано у рішенні за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату.

Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Про це сказано у рішенні за результатами засідання Синоду Вселенського патріархату, опублікованому на сайті патріархату.

Читайте такожВселенський патріархат визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою - речник УПЦ КП

«Продовжити вже прийняте рішення про те, що Вселенський Патріархат продовжує надання автокефалії церкві України», - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, з 9 по 11 жовтня в Стамбулі проходило засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому розглядалося питання затвердження Томосу про автокефалію Української Православної Церкви. Засідання проходило за закритими дверима.

Довідка УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він і ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православної церкви в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента, який 22 квітня було прийнято до розгляду синод Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.