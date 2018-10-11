Вселенський патріархат зняв анафему з Філарета і митрополита УАПЦ Макарія - ЗМІ

Обидва Предстоятелі направили Вселенському Патріарху свої прохання, після чого було прийнято таке рішення.

Синод Вселенського патріархату визнав предстоятелів УПЦ КП та УАПЦ канонічними.

Про це повідомляє релігійно-інформаційний український сайт Risu з посиланням на відоме грецьке видання Оrthodoxia.info.

Згідно отриманої інформації з джерелвидання, Синод Вселенської Патріархії прийняв рішення про відновлення канонічного статусу Предстоятелів УПЦ КП Філарета (Денисенка) і УАПЦ Макарія (Малетича).

Обидва Предстоятелі направили Вселенському Патріарху свої прохання, після чого було прийнято таке рішення.

Однак, грецьке видання зазначає, що деталі та умови такого кроку поки невідомі.

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Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня в Стамбулі почалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос про автокефалію Української православної церкви.

Довідка УНІАН. 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він і ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православної церкви в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента, який 22 квітня було прийнято до розгляду синод Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат прийняв рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.