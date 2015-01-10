За день бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО. «Епіцентром напруженості залишається район донецького аеропорту та найближчі до нього населені пункти. Впродовж дня бандформування вели вогонь із гранатометів, мінометів, танків та артилерії по новому терміналу та метеовежі донецького аеропорту», – йдеться в повідомленні прес-центру.

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З танків та двічі з артилерії бойовики відкривали вогонь по населеному пункту Березове, з мінометів вони обстріляли Богданівку, Авдіївку, Кам'янку, двічі околиці Тарамчука, двічі Славне та Опитне, зазначають у прес-центрі АТО.

Також там наводять дані, згідно з якими впродовж дня обстрілів зазнали населені пункти Богданівка, Водяне, Сєверноє, Мар’янка, Чорнухіно, Кам'янка, Нижнє, Сокольники, Нікішино, Рідкодуб та двічі Тоненьке. З реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» проросійські бойовики стріляли по околицях Новотроїцького.