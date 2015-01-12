За добу бойовики 63 рази обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Як йдеться в повідомленні, районом найбільшого загострення залишається Донецький аеропорт та населені пункти поблизу нього. Учора ввечері сталося бойове зіткнення між бойовиками та оборонцями нового терміналу аеропорту, повідомили в штабі АТО.

Крім того, на донецькому напрямку терористи з мінометів обстріляли метеовежу донецького летовища та Авдіївку. Також із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град» бойовики обстріляли Тоненьке, Піски та Опитне, а з протитанкових керованих ракет – Гранітне.

Читайте такожВ зоні АТО активізувалися бойові діїНа інших напрямках незаконними збройними формуваннями було обстріляно з мінометів населені пункти Вуглегірськ, Ленінське та Гнутово, з артилерійських систем – околиці Нікішино, а з «Градів» - населені пункти Одрадівка та двічі Гнутово.

«Наші військові впевнено контролюють ситуацію та, за необхідності, наносять удари у відповідь, подавляючи найбільш активні вогневі точки терористів. Противник несе втрати», - підкреслюється в повідомленні.