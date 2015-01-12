Вдень бойовики 58 разів обстріляли позиції українських військових

Про це на своїй сторінці в соцмережі, повідомляє прес-центр АТО. Сьогодні, крім донецького аеропорту, який вже кілька днів залишається гарячою точкою, ситуація загострилася і в інших районах Луганської та Донецької областей. Бандформування продовжують застосовувати важке озброєння - міномети, артилерію, озброєння танків і реактивні системи залпового вогню.

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Протягом дня найбільшим обстрілам піддалися населені пункти Чермалик, Гнутово, Піски, Гранітне, Опитне, Красногорівка, Авдіївка та ТЕС в місті Щастя. Всі ці населені пункти, крім мінометів і артилерії, були обстріляні з реактивних систем залпового вогню, а електростанція в Щасті тричі зазнала ударів з «Градів».

Крім того, бойовики зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів, артилерії і озброєння танків протягом дня вели вогонь по метео - та диспетчерській вежах і нового терміналу донецького аеропорту. Вранці в районі нового терміналу працював снайпер, а після обіду тут відбулося бойове зіткнення.

Як відзначили в прес-центрі АТО, ситуація знаходиться під контролем українських військових, які, в разі необхідності, наносять удари у відповідь, пригнічуючи найбільш активні і небезпечні вогневі точки противника. Втрати бойовиків уточнюються.