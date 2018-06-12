Віхи тижня: Тимошенко європеїзує відносини з Газпромом, Черновецький прикривається Банковою

Юлія Тимошенко від Брюсселя до Києва викликала заздрість опонентів і союзників своєю активністю. Леонід Черновецький одержав на Банковій «парасольку» від прем`єрських громів-блискавок. Юрій Луценко знову відчув непереборне бажання балотуватися в мери столиці. Віктор Янукович занепокоївся розмірами інфляції і мінімальної зарплати.

Український прем`єр впродовж минулого тижня проявила дивовижну активність. Спочатку в Брюсселі вона цілком однозначно дала зрозуміти декілька речей. По-перше, пообіцяла європейцям незмінну стабільність постачань російського газу, 80% якого, як відомо, йде через територію нашої країни. По-друге, розповіла представникам європейської еліти, що Верховна Рада не підтримає конституційні зміни, направлені на посилення президентської влади, зате може проголосувати за посилення позицій парламенту. Вікторові Андрійовичу від цих одкровень давнього політичного партнера важко гикнулось. Правда, це ще був не фінал прем`єрських одкровень - Тимошенко висловилася за ліквідацію двовладдя в країні. Чи варто пояснювати, на чию користь.

Тимошенко не забула забезпечити свої тили. Газпром і Нафтогаз України підписали попередню угоду про співпрацю, що передбачає відмову від використання газових посередників, збереження ціни газу, що поставляється, на рівні 179,5 долара за тисячу кубометрів до кінця року і можливість для російської енергетичної монополії продати українським споживачам 7,5 мільярда кубометрів газу. Офіційний Київ визнав, що в січні - лютому споживав російський газ, який обіцяно компенсувати поверненням адекватного об`єму палива влітку нинішнього року.

Правда, значну ложку дьогтю в бочку газового меду додали представники центрально-азіатських країн.

Вони на рідкість погоджено пообіцяли на зустрічі з керівником Газпрому Міллером вже з наступного року почати продавати блакитне паливо споживачам за європейськими цінами. Хоча Тимошенко сподівається, що підвищення вартості палива для України буде поступовим, поки немає підстав вважати, що газовими постачаннями раптом перейнялися самі рафіновані джентльмени. Куди очевиднішим є інший висновок: єдиним дешевим газом на пострадянському просторі для українців стане паливо власного видобутку. Прем`єр-міністр пообіцяла, що ціна газу для населення підвищуватися не буде. Президент Ющенко з невдаваним інтересом вислухав розповідь прем`єра і голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега Дубини про результати переговорів з Газпромом прямо в аеропорту Бориспіль. Звідти керівники держави роз`їхалися без публічних коментарів, а їх задоволення досягнутими домовленостями до громадськості донесло управління у зв`язках з громадськістю Кабміну.

Тимошенко не випадково під час своєї недільної прес-конференції назвала два центри корупції в країні: тіньові постачання газу і робота столичної влади. Якщо по першому напряму у прем`єра є всі підстави бути задоволеною, то у відносинах з Леонідом Черновецьким ситуація залишається напруженою. Спроба усунути столичного мера «малою кров`ю, єдиним ударом» шляхом ухвалення урядової постанови з проханням Президентові звільнити голову КМДА, а парламенту - призначити дострокові вибори в Києві, виявилася не дуже вдалою. Вірніше - зіграла роль лакмусового папірця. На захист Черновецького, який проігнорував екзекуцію на урядовому «килимі», виступила Банкова в особі Олександра Шлапака і Віктора Балоги. Керівники президентського Секретаріату оперативно дали зрозуміти, що глава держави не збирається звільняти столичного градоначальника.

Для перевірки діяльності КМДА Президент створив спеціальну комісію на чолі з віце-прем`єром з гуманітарних питань Іваном Васюником. Самого Черновецького глава держави на 15 днів усунув від виконання службових обов`язків. Мер просив відпустку за свій рахунок всього на 10 днів, але Віктор Андрійович виявився щедрим. Мабуть, справа в тому, що голова столичної адміністрації встиг наговорити капостей на адресу уряду і прем`єра, однозначно давши зрозуміти, що звітувати буде перед Ющенком і столичною громадою. Остання теза, так само як і склад «комісії Васюника», примусив Юлію Володимирівну діяти рішуче.

Перед пресою в неділю Тимошенко виступила як «жінка-гроза». Обурившись обробкою суддів Конституційного Суду на Банковій (ціна питання - визнання неконституційним закону про імперативний мандат депутатів місцевих рад) і доручивши звільнити голову Центрвиборчкому Володимира Шаповала, Юлія Володимирівна висунула ультиматум. Розповівши про необхідність звільнення Черновецького, лідер БЮТ однозначно дала зрозуміти, що це питання є пріоритетним, і вже 18 березня стане «моментом істини» для Верховної Ради. На випадок, якщо законодавці відмовляться розглядати ухвалу про призначення виборів столичного міського голови, вождь «сердечників» анонсувала відмову соратників від законотворчої роботи. Дещо абсурдно виходить: дві третини парламентської коаліції погрожують піти з сесійної зали парламенту, який зовсім недавно відновив свою роботу. Та і Президент, який тільки-но призначив комісію з перевірки КМДА, навряд чи почувається затишно, спостерігаючи за активністю прем`єра на київському фронті.

У діях прем`єра, можливо, є і прихована логіка. На 18-е ж березня запланований розгляд урядової програми «Український прорив для людей, а не політиків». Варто заразом згадати, що комітет з питань правової політики, очолюваний бютівцем Сергієм Міщенком, рекомендував спікерові парламенту повернути без розгляду парламентом суб`єктові законодавчої ініціативи (читай - Президентові) законопроект про Кабінет міністрів у редакції, що розширює президентські повноваження. До речі, ухвалення цього закону - такий же пункт коаліційної угоди, як і зобов`язання змінити владу в столиці. У цій ситуації шанси на ухвалення урядової програми невеликі, і навіть комуністи, що періодично підіграють БЮТ, можуть не врятувати ситуацію - сьогодні їм це просто невигідно політично.

Таким чином, якщо Юлія Тимошенко протисне рішення про проведення дострокових виборів у столиці, вона вже не буде зацікавлена в затвердженні урядової програми. Навіть навпаки: негативний результат голосування за цей документ дасть лідерові БЮТ моральне право подати у відставку - і балотуватися на пост столичного мера. Чом би й ні? Обнулити прем`єрські зобов`язання і одержати владу в столиці, де демонструвати свою ефективність - не гірший варіант. Більшість експертів вважають, що Юлія Володимирівна - єдиний кандидат, здатний перемогти Черновецького при голосуванні в одному турі. А для зміни моделі голосування на київських виборах на модель у два тури необхідні час і стабільна коаліція, якої в розпорядженні у прем`єра немає. Тим часом населення Києва вельми схвально ставиться до бютівських закликів, і прихід Юлії Тимошенко в мерію може дозволити їй оперативно створити «заповідник справедливості» на столичній землі. Події кінця 2004 року показали, що контроль над столицею багато в чому є запорукою загального політичного успіху. Втім, не виключено, що Юлія Володимирівна спроектує свою популярність в столиці на кого-небудь з вірних соратників.

Прем`єрська атака на Черновецького помітно підбадьорила і Юрія Луценка. Міністр внутрішніх справ запевнив, що готовий взяти участь у боротьбі за владу в столиці або відмовитися від участі в ній заради єдиного кандидата. Схоже, Юрій Віталійович вважає столичну кризу хорошим способом нагадати виборцеві про себе, заразом довівши, що його відносини з Юлією Тимошенко і Віктором Ющенком як і раніше безхмарні. Чомусь мовчить Віталій Кличко, який також претендує на право битися з Леонідом Черновецьким за право управляти столицею.

В цілому на тлі активності леді Ю політики-чоловіки виглядали пасивно. Якщо Тимошенко позиціонує себе як перший хлопець на селі, то її і союзники і опоненти скоріше нагадують дівчат на виданні, які засиділися в очікуванні активних дій. Віктор Янукович практично в унісон з Володимиром Литвином припустили, що інфляція за підсумками року складе 25%. Віктор Федорович закликав Президента зупинити приватизацію, тим самим позбавивши уряд джерела додаткових коштів, а Володимир Михайлович вкотре не давав привернути себе з соратниками до складу правлячої коаліції, де вже всі квитки продані. Тобто - портфелі розподілені.

А ще 31 березня до України має прилетіти вперше за дві свої каденції американський президент Джордж Буш. Судячи з того, що в риториці його українського колеги Віктора Ющенка різко посилилася переконаність у майбутньому приєднанні України до ПДЧ, на лідера наймогутнішої держави в світі в цьому питанні покладаються значні сподівання. Правда, далеко не факт, що всі країни Альянсу в Бухаресті поділять упевненість Ющенка. Тим паче, що Росія в цьому напрямі проявляє небувалу активність. Вона навіть готова воювати на стороні НАТО в Афганістані (чому затуліни мовчать про цинкові труни?), лише б у Бухаресті все закінчилося погано для України і Грузії.

Євген Магда