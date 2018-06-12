Головний грузинський опозиціонер Гачечиладзе: хоча Ющенко і кум Саакашвілі, але думає він по-іншому

Грузинська опозиція знову проводить акції протесту на вулицях Тбілісі. Сьогодні пішов дев`ятий день голодування лідерів і прихильників Об`єднаної опозиції, що проходить на проспекті Руставелі, перед будівлею парламенту Грузії. Опозиціонери продовжують вимагати перегляду підсумків дострокових президентських виборів і звільнення людей, затриманих владою за політичними мотивах. На даний момент голодування продовжують близько 70 чоловік, при тому, що 12 вже госпіталізовано. Напередодні перед парламентом пройшов мітинг прихильників опозиції, в якому взяли участь декілька тисяч чоловік. На мітингу було ухвалено рішення розширити список вимог, додавши до них відставку голови парламенту Грузії Ніно Бурджанадзе. Лідер об`єднаної грузинської опозиції Леван Гачечиладзе, головний суперник діючого президента Грузії Михайла Саакашвілі на дострокових виборах президента, упевнений, що саме на Бурджанадзе лежить відповідальність за зрив переговорів між властями і опозицією. В ексклюзивному інтерв`ю УНІАН він розповів, чому вважає владу Саакашвілі поліцейським режимом, чи вдасться опозиції взяти більшість у грузинському парламенті, і на підтримку яких країн опозиційні лідери покладають найбільші надії.

Чому грузинська опозиція до цих пір незадоволена минулими виборами президента? Адже всі міжнародні організації підтвердили їх демократичність. Ні Грузія, ні міжнародні організації не були готові до нових президентських виборів. Сам виборчий процес був дуже недемократичним і вибори відбулися тільки тому, що люди боролися. 7 листопада було доведено, що люди вже не хочуть жити при режимі Саакашвілі. І хотів би сказати, що апріорі ці вибори не були призначені і проведені демократичним шляхом. У нас не було телебачення – «Імеді» було закрите, а в цілому на виборах було зроблено все, щоб Саакашвілі переобрали. Наприклад, ми не могли навіть замовити бігборди в Тбілісі і інших частинах Грузії. Це нагадувало мені ситуацію в Північній Кореї. У всіх куточках Грузії були фото Саакашвілі. Ми могли розмістити наші рекламні ролики на екранах ТБ, але ціни для нас були в 10 разів вищі.

Ціни на політичну рекламу виросли тільки для опозиції? Ні, для всіх. Але у Саакашвілі дуже багато грошей. Його кампанія коштувала десятки мільйонів доларів. Таким чином, хочу запевнити, що виборчий процес не був демократичним, а в день виборів були сфальсифіковані результати. Не знаючи точних результатів, Центральна виборча комісія оголосила Саакашвілі переможцем. Це були вибори з наперед запланованим результатом.

Скільки, на вашу думку, у Вас вкрали голосів? Чи повинен був пройти другий тур? На 100% упевнений, що другий тур повинен був відбутися. Не виключено, що навіть в першому турі опозиція перемогла. Через такі ж нечесні вибори була Революція Троянд у 2003 році. Тоді результат вирішився в регіонах, де живе не грузинське населення – азербайджанці і вірмени. У 2008 році 95-97% голосів Саакашвілі одержав в таких областях як Марніулі, де живуть етнічні азербайджанці, і Ахалкалаки, де живуть етнічні вірмени.

Чому, на вашу думку, Президент зважився на розгін мітингу 7 листопада? У першу чергу, політика Саакашвілі з моменту його приходу у владу була дуже жорсткою і не демократичною: у нас немає незалежного суду, немає вільного парламенту. В цілому вся система влади поліцейська – на вулицях вбивали людей, і ці факти не були розслідувані. Саакашвілі думав, що міцним кулаком зможе зберегти владу. 7 листопада він зняв з себе маску демократа і показав всьому світу, що він дуже жорсткий і авторитарний лідер.

Чи зміниться ситуація після парламентських виборів? Якщо вибори будуть вільними, тоді до парламентської влади прийде опозиція. Ситуація в країні зміниться, оскільки з`явитися політичний баланс. Я думаю, що у такому разі криза політична зменшитися.

Ви сподіваєтеся одержати конституційну більшість? Якщо вибори будуть чесні, це можливо. Парламент повинен складатися з людей, вибраних народом. Якщо люди виберуть опозицію, тоді вона повинна мати мужність забезпечити його функціонування. Адже люди дають політикам свої голоси, щоб вони працювали в парламенті, а не блокували його роботу.

Скажіть, яка ситуація зараз в об`єднаній опозиції? Грузинські ЗМІ пишуть про відсутність єдності у ваших рядах і навіть можливий розвал. Дивлячись, про яку єдність говорити. Якщо про загальну боротьбу, то тут ми єдині. Ми разом проводимо наші акції. Але цілком можливо, що великі опозиційні партії можуть піти на вибори окремо. Це не виключено. Самостійна участь у виборах може принести більше голосів. Тим паче, що в об`єднаній опозиції є як прихильники лівого мислення, так і правого, є і центристи.

За списками якої партії ви балотуватиметеся? У ці дні у нас йдуть переговори. Я поки не знаю.

Як Вам, безпартійному політикові, вдалося об`єднати весь опозиційний фронт? Це не моя заслуга. Це вдалося зробити Саакашвілі завдяки його недемократичній політиці.

А що саме дозволило опозиції в цілому набрати таку вагу? Окрім відсутності вільної судової системи, про яку я згадував, у нас проводиться реприватизація. У Грузії взагалі немає такого поняття як приватна власність. У нас поліцейська держава, де поліція володіє дуже великими повноваженнями.

Чи підтримує грузинська опозиція пронатовську політику влади? Об`єднана опозиція виступає за тісну дружбу з Росією, але при цьому наполягає на вступі до НАТО і інтеграції в західні інституції. Ми думаємо, що НАТО може стати одним із найбільших атрибутів незалежності Грузії. В той же час, я упевнений, що риторика Саакашвілі щодо Росії не справедлива: не треба ображати політиків країн-сусідів. Таке було часто, що й зруйнувало взаємини з РФ.

Чия заслуга в тому, що 80% грузинів підтримали на референдумі ініціативу по вступ Грузії до НАТО? Я не упевнений, що за це проголосували 80%. Взагалі я не був прихильником висунення цього питання на референдум. Ми вже один раз голосували за НАТО і цю ініціативу грузини підтримали. Підтримка НАТО – це не заслуга Саакашвілі. Тісні відносини з Альянсом почалися ще за часів Шеварнадзе. Це заслуга грузинського народу, який дуже мудрий і знає, що і на якому етапі потрібно робити.

Наскільки реальне приєднання Грузії до плану щодо членства в НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті? Я знаю, що у цей момент це не реально - приєднатися до ПДЧ на тлі подій 7 листопада. Розгоном мітингуючих влада сказала «ні» демократії в Грузії.

Тільки тому Грузія не одержить ПДЧ? Ні, в цілому через внутрішню політику Саакашвілі. Адже 7 листопада – це не один день. Це було накопичено за весь час президентства Саакашвілі, його помилок на цій посаді.

Чим викликано потепління відносин між Грузією і РФ після двох років блокади? Адже фактично нічого за цей час не змінилося. На яких умовах РФ погодилася піти на відновлення авіасполучення, можливе встановлення грузинського прикордонного контролю в конфліктних зонах? Росія в дуже складному становищі тому, що російські політики дуже люблять грузинський народ, проте не люблять нашого Президента. Не знаю, що Саакашвілі сказав їм на вухо. Ніхто не знає, чому зараз відкривається авіасполучення, чому відміняється ембарго. Я не знаю, що Саакашвілі пообіцяв.

А може Росія йде на такі поступки в обмін за підписання Грузією протоколів з РФ по СОТ? Все може бути. Але офіційної інформації у мене немає. Знаю лише, що всі політичні лідери Росії не люблять Саакашвілі як політика. Це відчувається.

Скажіть, а за ситуації, коли залишається відкритим питання щодо врегулювання конфліктів в Абхазії і Південній Осетії, чи є реальним вступ до Альянсу в перспективі? Абсолютно не реально. Ми повинні спершу, і це буде пріоритетом, якось думати про повернення Абхазії і Південної Осетії, і тільки потім про НАТО. Відновлення контролю над територією країни - це пріоритет номер один для грузинського народу.

Хочете сказати, що якщо постане вибір вступати до Альянсу без Південної Осетії і Абхазії, то цього робити не треба? Питання так не стане. У жодної країни світу немає права ставити так питання. Грузія сама повинна вирішувати, що правильно, а що ні.

У вас, як у лідера Об`єднаної опозиції, яке уявлення про врегулювання конфліктів? У першу чергу, Росію треба сприймати як сторону конфлікту, а не як посередника. До речі, я перший висунув таку тезу, а пізніше її підхопив Саакашвілі. Друге: потрібно змінити риторику наших властей щодо Росії. Третє: потрібно шукати загальні точки взаємовідносин з народами Абхазії і Південної Осетії. Народу з народом. Це може звучати банально, але будучи в опозиції і не знаючи кулуарної інформації про позицію РФ, Абхазії і Південній Осетії дуже складно говорити про врегулювання конфліктів. Загалом, потрібно налагоджувати відносини напряму з керівництвом конфліктних республік, а Росію потрібно вважати однією з конфліктуючих сторін, але аж ніяк не посередником.

Якби ви стали президентом Грузії, замінили б російських миротворців в Осетії і Абхазії? Безумовно, неправильно, що між грузинами і абхазами стоять росіяни, які підтримують одну із сторін конфлікту. Там повинні бути будь-які змішані міжнародні сили. І такі варіанти є.

Скажіть, яку роль може зіграти Україна у врегулюванні конфліктів? Україна завжди у відносинах з Грузією займає позитивну і добросусідську позицію. Для мене і всього грузинського народу такі ексклюзивні хороші відносини є дуже великим плюсом. Упевнений, що так продовжуватиметься і надалі.

Скажіть, а якщо РФ визнає незалежність Абхазії і Південної Осетії, до яких дії потрібно вдатися керівництву Грузії?

У будь-якому випадку потрібно боротися до кінця. Якщо так трапиться, ми визнаємо, що Росія нам недруг і взагалі не має сенсу говорити з ними. Але я упевнений, що РФ не піде на такий крок. Жодна країна не має права ставити під сумнів державну цілісність Грузії.

А що ви мали на увазі, коли сказали «боротися до кінця»? Йдеться про силове рішення конфлікту? Я не упевнений, що всі дипломатичні кроки вичерпані, тому що наша дипломатія займається більше піаром, а не справами.

Яка ситуація в Південній Осетії і Абхазії зараз, особливо після самостійного проголошення незалежності Косово? Нічого там не змінилося. А в питанні Косово Грузія повинна зайняти дуже принципову позицію і в жодному випадку не треба визнавати незалежність цього краю. Я б порадив також і Україні не визнавати Косово. Упевнений, Косово першою повинна визнати Сербія. І лише після цього на такий крок можуть піти і інші держави. Але першою повинна бути Сербія.

Політики РФ неодноразово заявляли, що приймуть «відповідні особливі заходи» щодо Грузії і України у разі їх вступу до НАТО. Про які особливі заходи можна говорити реально? Я не знаю, як відповісти на це питання. Не знаю, які заходи прийме російська держава. Я взагалі збираюся зробити офіційний візит до Росії. Може, вдасться зустрітися з Лавровим і обговорити всі ці питання. На сьогодні у мене була одна зустріч з офіційним представником РФ – півгодини з Лавровим в день інавгурації Саакашвілі. Треба з`ясувати, що вони думають – вони наші друзі чи вороги. Тільки потім я зможу відповісти на такі складні питання.

Терміни вашого візиту вже визначені?

Це 100% відбудеться до виборів. Я працюю над тим, щоб зустрітися з російськими великими чиновниками. При цьому з 12 до 16 березня у мене заплановані зустрічі з Президентами Литви і Естонії. Я вже одержав відповідні пропозиції.

А до України збираєтеся?

Я б хотів провести зустрічі на вищому рівні. До речі, я зустрічався з Президентом Ющенком в Тбілісі і він залишив дуже хороше враження. Хоча Ющенко і кум Саакашвілі, але думає він по-іншому. Віктор Ющенко все-таки демократичніший президент, ніж наш.

Розмовляв Роман Цимбалюк, Київ-Тбілісі- Київ