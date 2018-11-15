"Хвороба" Продана: як "медичне ліжко" рятує від правосуддя

Про елітну нерухомість топ-чиновника програма «Гроші» довідалась і розповідала ще на початку осені. І ось днями ту сенсаційну інсайдерську інформацію підтверджує відомий журналіст Юрій Бутусов, який отримав доступ до фрагментів листування ніби-то Мирослава Продана.

Що ж конкретно стало відомо із переписки, ніби-то зламаної СБУ? Виявляється, наближений до прем»єра Володимира Гройсмана чиновник Продан купує нерухомість на турецьких курортах та й взагалі впевнено сидить на потоках.

Два котеджі в місті Бодрум через помічника українский урядовець домовляється придбати навіть не дивлячись. Тільки по фотографіях.

Ну, а що? Коштують котеджі по мільйону двісті тисяч євро - кожний. Чиновник телефоном купує два котеджі. «Дрібні хабарники, дрібні люди з дрібними рішеннями», - говорить про оборудку Юрій Бутусов.

Спираючись не в останню чергу саме на дані, отримані з листування, Спеціалізована прокуратура за підтримки Генпрокуратури та СБУ викликає Продана на допит.

Його ж адвокат Лариса Криворучко підозрює – ну, хто б міг подумати - політичне переслідування. І каже про незаконність отриманої скандальної інформації. «Якщо інформація, що знаходилась в месенджері, витребовувалась в суді, тоді ми можемо щось казати. В іншому випадку ми все помножуємо на нуль. Бо це є фотошоп», - говорить вона.

Досить інформативний «фотошоп». Який може коштуватиме посади вже самому прем»єру Гройсману, пояснює експерт. «Гройсман не міг не знати що Продан виконує вказівки, які йому дає, в тому числі, і прем'єр… Продан був поставлений для того, аби можна було в ручному режимі контролювати питання митниці», - розповідає Бутусов.

Підозри стосовно пана Продана вкрай серйозні – за офіційним формулюванням «грубі порушення» може ховатися і незаконне збагачення, і створення злочинного угрупування для легалізації хабарів, яких на митниці – хоч греблю гати.

Одна з головних схем там, пояснюють експерти, така: митники занижують комерсантам офіційні митні ставки, через це у бюджет ідуть копійки, у кишені чиновників – мільйони і мільярди. На які потім і купують котеджі у Турції… і не тільки.

«Якщо ти контролюєш всю владну вертикаль, знайти та довести корупцію дуже важко, оскільки в нас тарифна сітка плаваюча для розмитнення. Якій фірмі ви щось малюєте», - говорить Бутусов.

Кому і що міг малювати головний фіскал Продан? І де саме перебуває він зараз?

За словами Лариси Криворучко, у зв»язку з погіршенням стану здоров»я, він вимушено «поїхав лікуватися до Німеччини». Вона стверджує, що її підзахисний зовсім не переховується, адже прикутий до медичного ліжка. Що ж сталося?

«Що це за клініка?», - цікавимось у адвоката.

«Ця інформація носить конфіденціальний характер», - чуємо у відповідь.

«А що зі станом здоровя?», - питаємо.

«Це лікарська таємниця! Йому потрібен спокій», - говорить вона.

Адвокат запевняє, по закінченню лікування Мирослав Продан з радістю прибуде в Україну. Недруги ж упевнені – лишиться за кордоном.

Що буде із ДФС? Місце Продана тимчасово займає Олександр Власов. Той самий, що раніше був відсторонений з посади керівника Одеської митниці на період розслідування крадіжки 37 контейнерів з тканиною. Змінити ж Власова вже найближчим часом, як кажуть у кулуарах влади, може нардеп Ніна Южаніна – відома також як особистий бухгалтер Петра Порошенка. Адже ДФС, і, зокрема, митниця, генерують мільярди – не тільки легальні. І за цими мільярдами приглядати має хтось дуже довірений.

Ігор Колтунов, Тетяна Стежар