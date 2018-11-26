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«Самопоміч» вимагає відкритого засідання парламенту щодо введення воєнного стану

14:18, 26 листопада 2018
Політика
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«Самопоміч» вимагає відкритого засідання парламенту щодо введення воєнного стану / Фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба політичної сили. 

Рішення про введення воєнного стану стосується прав і свобод кожної людини в Україні. Тому фракція «Самопоміч» у парламенті вимагає:

1. Указ президента про введення воєнного стану має бути оприлюднений якнайшвидше, в ньому мають бути зазначені причини введення воєнного стану, на якій території він вводиться і які саме права і свободи людей будуть обмежені;

2. Засідання Верховної Ради, де розглядатиметься цей Указ, має бути відкритим. Для того, щоб обговорити і пояснити людям, яким чином буде їх стосуватися цей указ: які саме права можуть бути обмежені, на який період і чому;

3. На додаток до Указу про введення воєнного стану, Верховний Головнокомандувач зобов‘язаний видати Указ про застосування Збройних сил України.

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