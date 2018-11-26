«Самопоміч» вимагає відкритого засідання парламенту щодо введення воєнного стану
Фракція «Самопоміч» у парламенті вимагає відкритого засідання парламенту щодо введення воєнного стану.
Про це повідомляє прес-служба політичної сили.
Рішення про введення воєнного стану стосується прав і свобод кожної людини в Україні. Тому фракція «Самопоміч» у парламенті вимагає:
1. Указ президента про введення воєнного стану має бути оприлюднений якнайшвидше, в ньому мають бути зазначені причини введення воєнного стану, на якій території він вводиться і які саме права і свободи людей будуть обмежені;
2. Засідання Верховної Ради, де розглядатиметься цей Указ, має бути відкритим. Для того, щоб обговорити і пояснити людям, яким чином буде їх стосуватися цей указ: які саме права можуть бути обмежені, на який період і чому;
3. На додаток до Указу про введення воєнного стану, Верховний Головнокомандувач зобов‘язаний видати Указ про застосування Збройних сил України.