Новий підозрюваний у справі Гандзюк зараз перебуває в Домінікані - нардеп

Нардеп Мустафа Найєм сумнівається, що новий підозрюваний Олексій Левін міг самостійно прийняти рішення про вбивство співробітника міської адміністрації.

Новий підозрюваний у справі про вбивство громадської активістки, керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк є помічником депутата Херсонської облради і зараз перебуває в Домінікані.

Про це народний депутат Мустафа Найєм написав на сторінці в Facebook.

"Новий підозрюваний у справі про вбивство Катерини Гандзюк - це Олексій Левін. Справжнє прізвище - Москаленко, уродженець м. Херсон, 41 рік. Член відомого в області ОЗУ Москалов, раніше засуджений за серію вбивств разом із своїм батьком (теж Олексієм Москаленко). Вийшов на волю у червні 2016 року по т. зв. "закону Савченко"", - написав Найєм.

Найєм додав, що Левін є помічником депутата обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови облради Владислава Мангера.

"Він не одноразово був в офісі у організатора вбивства Ігоря Павловського; і за непідтвердженою інформацією, саме він на машині Миколи Ставицького приїжджав до Павловського, коли з'ясувалося, що поліція затримала виконавців", - написав Найєм.

Разом із тим нардеп сумнівається, що Левін міг самостійно прийняти рішення про вбивство співробітника міської адміністрації.

"За деякою інформацією, зараз Олексій Москаленко-Левін насолоджується погодами в Домініканській республіці, а його батько спокійно перебуває в місті та активно залучений у вирубці лісу", - додав Найєм.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко раніше заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін. Луценко зазначив, що Левін, за версією слідства, є ключовою фігурою у вчиненні злочину.

Що стосується замовника вбивства, генпрокурор повідомив, що версій у слідства багато, але більшість із них зводиться до конкретних осіб, однак назвати прізвища він пообіцяв лише тоді, коли буде оголошено і підготовлено підозру.

Нагадаємо, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю.

За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних - Миколу Новікова - у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під вартою утримують Сергія Торбіна і Микиту Грабчука, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів.

4 листопада Гандзюк померла. 5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

5 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що гроші за напад на Гандзюк підозрюваному у замовленні злочину Торбіну нібито передавав Ігор Павловський - помічник народного депутата від "БПП" Паламарчука.

Сам Паламарчук назвав «маячнею» звинувачення у його можливій причетності до замаху на активістку. Він також заявив, що звільнив Павловського.

12 листопада суд до 3 грудня арештував Павловського. За даними СБУ, він підозрюється у співучасті у вбивстві Гандзюк.