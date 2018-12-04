Луценко назвав прізвище ключової фігури в організації вбивства активістки Гандзюк (відео)

Підозрюваний раніше вже був засуджений разом з батьком.

У справі про вбивство громадської активістки, керуючої справами Херсонської міськради Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на нараді керівництва правоохоронних органів в Одесі.

«Оголошено ще одну дуже важливу підозру громадянину Левіну, який відомий у кримінальному світі за прізвиськом Москал-молодший. Ця людина була засуджена разом зі своїм батьком. Батько — пожиттєво. А молодший — на 15 років за організацію вбивств і нападів на Херсонщині на водіїв. Загальна кількість доведених вбивств — 15 чоловік», - сказав Луценко.

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Генпрокурор додав, що Левін достроково вийшов з в’язниці за «законом Савченко», «але в нас є підозра, що це не було обгрунтовано».

Луценко зазначив, що Левін, за версією слідства, є ключовою фігурою у вчиненні злочину.

Щодо замовника вбивства, генпрокурор поінформував, що версій у слідства багато, але більшість з них зводиться до конкретних осіб, проте назвати прізвища він пообіцяв лише тоді, коли буде оголошено та підготовлено підозру. «На цей момент новиною є те, що, крім організатора, якому підозра була оголошена раніше, додалася ще одна сторона штабу нападу на Гандзюк - це громадянин Левін», - сказав Луценко.

За його словами, Левін втік з України у день, коли почалися затримання у справі Гандзюк, тепер здійснюються заходи, щоб затримати його за міжнародними дорученнями за кордоном.

Разом з тим він запевнив, що відсутність Левіна в Україні не вплине на слідство, «яке близьке до юридичного доказу діяльності замовника». Також він заявив, що слідство зійшлося на розумінні ключової версії: «Ми бачимо мотив, який об’єднує і помічника народного депутата, і кримінального авторитета, а відтак ми бачимо більш точно і фігуру замовника».

Луценко пообіцяв, що, як тільки слідство збере достатню кількість доказів, назве прізвище замовника цього вбивства.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних - Миколу Новікова - у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під вартою утримують Сергія Торбіна і Микиту Грабчука, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів.

4 листопада Гандзюк померла.

5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

5 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що гроші за напад на Гандзюк підозрюваному у замовленні злочину Торбіну нібито передавав Ігор Павловський - помічник народного депутата від «БПП» Миколи Паламарчука.

Сам Паламарчук назвав «маячнею» звинувачення у його можливій причетності до замаху на активістку. Він також заявив, що звільнив Павловського.

12 листопада суд до 3 грудня арештував Павловського. За даними СБУ, він підозрюється у співучасті у вбивстві Гандзюк.

3 грудня Луценко заявив, що слідство встановило всіх замовників вбивства Гандзюк.