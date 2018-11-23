Вбивство Гандзюк: в Херсонській облраді запевняють, що Мангер не втік, а знаходиться у відпустці

У відомстві додали, що інформація про те, що Мангер є підозрюваним у справі Гандзюк, не відповідає дійсності.

Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер проходить у справі про вбивство чиновниці міськради Херсона та активістки Катерини Гандзюк як свідок і наразі нібито перебуває у відпустці.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської облради, коментуючи заяви окремих ЗМІ про те, що Мангер втік з України.

«Голова Херсонської обласної ради перебуває у відпустці з 19 листопада по 3 грудня. У зв’язку із службовою необхідністю Мангер має намір перервати відпустку та приступити до роботи з 26 листопада», - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі додали, що інформація про те, що Мангер є підозрюваним у справі Гандзюк, не відповідає дійсності.

«Голова Херсонської обласної ради разом із іншими керівниками органів влади області був допитаний слідчими органами в якості свідка», - зазначили у відомстві.

Як відомо, 23 листопада Telegram-канал видання The Newsroom повідомив, що один з фігурантів справи про вбивство Катерини Гандзюк, голова Херсонської обласної ради та регіонального осередку партії «Батьківщина» Владислав Мангер вилетів з Києва до Парижа 20 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі. Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю.

За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних - Миколу Новікова - у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під вартою утримують Сергія Торбіна і Микиту Грабчука, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів.

4 листопада Гандзюк померла. 5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

Крім того, 12 листопада суд до 3 грудня арештував ще одного підозрюваному у співучасті у вбивстві Гандзюк - Ігоря Павловського, який був колишнім помічником народного депутата від "БПП" Миколи Паламарчука.