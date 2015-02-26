Кучма закликав бойовиків дотримуватися перемир'я і відвести озброєння

Про це у Фейсбуці повідомила його прес-секретар Дарія Оліфер.

За її словами, в четвер відбулося чергове засідання учасників Тристоронньої контактної групи з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей.

Оліфер зазначила, що під час спілкування у форматі скайп-конференції учасники зустрічі заслухали доповіді Спільного координаційного центру з контролю і координації припинення вогню і контролю лінії розмежування сторін.

Як відомо, до складу цього центру входять представники Генеральних штабів української та російської армій.

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У доповідях йшлося про виконання Мінського протоколу щодо припинення вогню і відведення важкого озброєння. Зокрема, пункту № 3 цього документа, де зазначено: контроль за відведенням важких видів знарядь повинен відбуватися під контролем ОБСЄ.Саме ця організація буде моніторити процес відведення: фіксувати факти присутності озброєнь на лінії зіткнення, маршрути відводу техніки та місця її подальшого перебування.

"Я звернув увагу на факти порушення режиму припинення вогню. Тому закликав представників окремих районів Донецької та Луганської областей розпочати реалізацію Мінських домовленостей в повному обсязі, починаючи з забезпечення режиму повного припинення вогню і відведення важкого озброєння. Все це повинно проходити під контролем ОБСЄ, як і домовилися в Мінську 12 лютого", - заявив Кучма.

Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи запланована на п'ятницю.