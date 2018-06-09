Гроші за реформи: як депутати непопулярні закони приймали

Після тривалих дискусій на позачерговому засіданні парламенту, депутати ухвалили закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік». Таким чином, урядовці, які напередодні провели чимало консультацій із різними політичними силами, сподіваються задовольнити вимоги міжнародного кредитора та отримати черговий кредит. Зокрема, серед законів, прийняття яких вимагав МВФ, Верховна Рада посилила відповідальність банків, змінила пенсійне законодавство та запровадила ліцензування певних видів діяльності.

Втім, суперечки щодо майбутніх рішень тривали не лише у сесійній залі. Радше навпаки, на перебіг подій та швидкість, з якою розглядались бюджетні зміни, більше впливали кулуарні перипетії.

Не дивлячись на те, що засідання парламенту призначили на 16:00, депутати не змогли розпочати вчасно. Офіційна версія – неузгоджені моменти та суперечливі деталі, які, за словами політиків, додавались до законопроектів у останній момент. «Деякі комітети, зокрема, бюджетний та податковий, приймали певні зміни в останній момент. І нам потрібен ще час, щоби побачити, які ж достеменно», – пояснював в кулуарах народний депутат від «Батьківщини» Григорій Немиря.

У свою чергу, голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк взагалі здивувався запитанню журналістів про неспроможність Ради своєчасно розпочати роботу, мовляв, «дискусії ведуться і це дуже демократично». «Збоку вони можуть виглядати не дуже красиво, і навіть вульгарно. Але насправді це є дискусія по суті, ми сперечаємось, отож, ми шукаємо компроміс, - розповідав він. - Звісно, у нас є зауваження, що стосуються додатків до бюджету, є пропозиції до дохідної частини. Уряд на більшість з них погодився».

Радикальний популізм

Натомість, в неофіційних коментарях, народні депутати зізнавались, що порядок денний «внутрішніх перемовин» поповнений ще й кадровими рішеннями. Мова, насамперед, йшла про відставку голови Національного Банку України Валерії Гонтаревої і, як не дивно, прем’єра Арсенія Яценюка.

За звільнення першої виступав «багатообіцяючий» радикал Олег Ляшко. Депутати його фракції навіть заблокували трибуну, вимагаючи розглянути відставку головного банкіра країни. Такі дії виглядали діями демагогів і популістів. Бо ще до початку пленарного засідання було очевидно, що голосування Ради за усі запропоновані зміни – ідеальний шанс і для цього парламенту, і для цього Уряду, отримати гроші МВФ. Зважаючи на це, і розуміючи, що голосів для прийняття змін все одно достатньо, радикали піарилися біля парламентської трибуни, по суті, не загрожуючи зірвати майбутнє надходження коштів.

«Насправді тут варто дивитись ширше, - ділився думками «не на диктофон», один з депутатів від Блоку Петра Порошенка. - Ляшко не просто так виступив із подібною заявою. Він, як ніхто знає, що Гонтареву не звільнять сьогодні, не звільнять і на поточному тижні. Коли вона піде у відставку - вирішить лише президент, а не Ляшко».

Дійсно, питання відставки голови НБУ радше виглядало як ширма, за якою обговорювалися зовсім інші питання. Насамперед, на засіданні Ради коаліції мова йшла про можливий її розвал руками Радикальної партії. «На внутрішніх перемовинах Ляшко погрожував вийти з коаліції і, наскільки мені відомо, за ним готові піти депутати Тимошенко та частина «Народного фронту». Тому все, що зараз «викидається» у кулуари - своєрідний тролінг та промоакція на підході до місцевих виборів», - розповідав інший депутат з пропрезидентської політичної сили.

«Атака» на прем’єра

Не гарячою новиною виглядали і озвучуванні чутки про можливу відставку Арсенія Яценюка – про це говорили ще напередодні. За інформацією джерел ряду вітчизняних ЗМІ, звільнення голови Уряду, нібито, ініціюють в Адміністрації Президента. Втім, попри визнання «холодної війни» між президентом та прем’єром, більшість депутатів зауважують, що жодних звільнень поки не буде. «Можна говорити про те, що Арсеній Яценюк вкотре вдавався до шантажу «або зміни до бюджету, або я». Можна говорити про те, що про відставки, справді, говорять в АП. Але зараз, в найближчий час, ані Готарева, ані Уряд, нікуди не підуть… Хоча б до того часу, поки МВФ дадуть кошти», - розповідали політичні «розклади» позафракційні депутати.

Звісно, відставляти одного з підписантів меморандуму з МВФ за декілька днів до схвалення відповідного документу правлінням Фонду – безглуздо. Втім, про те, що заміну певним чиновникам вже шукають, свідчать заяви парламентарів про наявність «адекватних кандидатур» на заміну.

Так, за словами народного депутата Бориса Філатова, на спільних засіданнях коаліції і на фракційних зібраннях уже обговорюють кандидатури нового голови НБУ. «Кандидатури є, поки я не можу називати хто це, але певні люди для можливого призначення обговорюються», - розповів він.

А поки тривали кулуарні баталії, значна частина депутатів, зокрема і тих, хто не спромігся детально пояснити журналістам, за що вони сьогодні будуть голосувати, спокійно обідали у парламентській їдальні. Там, за кавою, УНІАН зустрів і міністра фінансів Наталію Яресько, яку все частіше називають ймовірною заміною Арсенія Яценюка на посаді прем’єра. Втім, пані міністр не дуже налаштована обговорювати кадрові питання.

- Пані Наталю, чи обговорюються в Уряді можливі відставки? Чи мають під собою грунт розмови про відставку прем’єра?

- Ні, це безглуздо. Ми ж розуміємо, що зараз повинні тримати все, як є, жодних перестановок.

- А питання заміни голови НБУ, що зараз проштовхують деякі депутати? Якщо відставка відбудеться, чи вплине це на рішення МВФ?

- Ні, МВФ ставив інші вимоги. Про кадрові рішення там не йдеться, - відповідає урядовець, але тон її видався не дуже категоричним.

Переходячи до питання щодо якого, по суті, і збиралася позачергова Рада, УНІАН цікавиться у міністра, чи, на її думку, будуть ухвалені всі необхідні зміни до бюджету.

- Я сподіваюсь, що ми таки дотиснемо, хоча все це дуже важко, - відповідає вона.

- Важко у чому? Профільний парламентський комітет підтримав запропоновані зміни?

- Здається, так. Хоча були зауваження. Ми всі їх врахували…

- А хто найбільше пручався? У кулуарах кажуть, що то були депутати «Батьківщини»…

- Ну… Не дивно, що вони пручались, - раптом говорить пані Яресько і переводить розмову на суть запланованих змін…

Проблемний «пакет МВФ»

Тим часом, у сесійній залі розгляд питань порядку денного, як і очікувалось, легко не проходив. Найбільше зауважень викликали зміни пенсійного законодавства. Урядовий законопроект, за який проголосували з п’ятої спроби, передбачає «поетапне підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок та збільшення страхового стажу для осіб, які мають право на пільгову пенсію». На 5 років мають підвищити і страховий стаж для призначення пенсії за вислугу років. Пенсії працюючим пенсіонерам почнуть виплачувати у розмірі 85%, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Водночас, закон обмежує пенсії працюючим суддям і державним службовцям, зокрема, максимальний розмір пенсії для суддів становитиме 10 мінімальних пенсій за віком. «Закони які коригують пенсії для митників та податківців, мали бути проголосованні вже давно. У нас не може бути привілейованих і непривілейованих українців. Нинішнє голосування поклало старт новій пенсійній реформі, - вважає народний депутат від Блоку Петра Порошенка Валерій Пацкан. - Не може вчитель, який пропрацював 40 років у школі, отримувати пенсію, меншу за працівника райдержадміністрації».

Ще один законопроект, який доволі довго не могли проголосувати народні депутати - посилення відповідальності власників банків. Закон вносить до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу зміни, якими «суттєво посилено відповідальність пов'язаних із банком осіб». «Банки сьогодні проводять ризиковані операції, які тягнуть за собою і ризики щодо формування резервів, і зниження надійності банків, і, зрештою, призводять до збитковості. Разом з тим, від регулятора приховуються операції, які носять характер кредитування пов'язаних осіб», - розповів УНІАН представник президента у парламенті, народний депутат Степан Кубів.

Підсумовуючи голосування, прем’єр Арсеній Яценюк заявив, що все це потрібно, щоб Україна «утримала довіру серед інвесторів та продовжила економічні та структурні реформи». Мовляв, кошти, які МВФ має надати, не підуть на фінансування дірявої соціалки.

Втім, зазначимо, що існує чималий ризик, що, отримавши кошти МВФ, необхідні для виживання, влада істотно знизить свою готовність іти вперед у проведенні непопулярних реформ. Звичайно, дещо у цьому напрямку уже зроблено. Але цього – замало, щоби говорити про структурні зміни, які дадуть результат у недалекому майбутньому.

Ольга Каретнікова-Котягіна