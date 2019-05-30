Бий своїх, щоб чужі боялися: як у Львові розхитують крісло під мером

Львів струсонуло політичним скандалом: місцеві громадські активісти, які прагнуть відставки мера Андрія Садового, 29 травня увірвалися до будівлі міської ради, побили кількох працівників «Муніципальної варти», «поганяли» вагітну працівницю мерії, відправили на лікарняне ліжко керівника апарату міського голови, виламали двоє дверей і на півдня паралізували роботу міськради.

Цій події, яка вкотре проілюструвала методи львівської політики, передувало зірване 24 травня громадськими активістами засідання виконкому (під час якого керівник ГО «Рабів до раю не пускають» Іван Спринський облив фарбою в.о. міського голови Геннадія Васьківа і керівника адміністрації Євгена Бойка) та реєстрація у Львівській міській раді проекту ухвали про дострокове припинення повноважень мера Львова Андрія Садового (про це 27 травня повідомив сам Садовий).

Між «бездіяльністю» і «грабунком»

Проект ухвали про дострокове припинення повноважень міського голови Львова проходить процедуру візування, після цього її мають винести на розгляд сесії, дата якої ще не відома.

Щоб звільнити Андрія Садового, потрібно буде зібрати 2/3 голосів депутатів. Передумовою появи проекту цієї ухвали стало те, що частина депутатів Львівської міської ради - від БПП та ВО «Свобода» - неодноразово звинувачували Садового у бездіяльності. Мовляв, він сконцентрувався на своїй подальшій політичній кар’єрі і забув про господарські питання міста. Достроково припинити повноваження львівського міського голови вони пропонують у зв’язку зі сміттєвою проблемою в обласному центрі.

«Зважаючи на юридичні факти, встановлені постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 30 січня 2017 року в частині визнання протиправною бездіяльності львівського міського голови щодо незабезпечення закриття міського полігону твердих побутових відходів, проведення його рекультивації та вибору земельної ділянки для створення нового полігону для розміщення твердих побутових відходів Львова, будівництво на ній заводу з їх переробки та сміттєсортувального комплексу… достроково припинити повноваження Львівського міського голови Андрія Садового», – йдеться в проекті ухвали.

У свою чергу, Андрій Садовий заявив, що у такий спосіб депутати прагнуть влади і хочуть «грабувати місто»: «Інтерес хлопців простий. За рік до місцевих виборів позбавити місто легітимного мера і грабувати з розмахом. Одночасно зараз активізуються різні «активісти» з кримінальним корінням, щоб імітувати протести. Хлопці, ви хочете влади? Її дають люди на виборах».

Попри те, що 29 травня львівська мерія офіційно заявила, що цього літа, за сприяння ЄБРР, розпочнеться перший етап рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, який триватиме два роки, цього ж дня, 29 травня, близько шести десятків активістів від кількох громадських організацій виламали двоє дверей у будівлі міської ради, побили кількох працівників «Муніципальної варти» та керівника апарату Львівської міськради Євгена Бойка (раніше облитого фарбою на виконкомі), якого прямо з мерії госпіталізували з травмою селезінки.

«В лікарні керівник апарату міського голови Євген Бойко, виламали двоє дверей, вагітна працівниця міської ради від госпіталізації відмовилась, на півдня було фактично паралізовано роботу міської ради. Загальна сума збитків встановлюється», - розповіла керівник прес-служби Львівської міської ради Христина Процак.

Взаємні звинувачення

Сам мер Львова, на момент штурму Ратуші, перебував у Києві і заявив, що спілкувався з цього приводу з керівником МВС Арсеном Аваковим, від якого тепер чекає «конкретних дій».

«Якщо бандитів не зупиняти, вони нагліють. Я звертався до керівника поліції області після нападу на працівників мерії, коли їм в обличчя лили фарбу. Я попереджав головного правоохоронця області, що за анонсованими пікетами Ратуші стоїть банальний криміналітет і місцеві бариги, які хочуть грабувати місто. Реакції не було жодної. 29 травня в Києві я спілкувався з керівником МВС Арсеном Аваковим та керівництвом поліції. Вони поінформовані, що відбувається в місті. Очікую конкретних дій. Якщо і після цього реакції не буде, зроблю висновок, що поліції в області нема, і справа захисту міста від бандитів - це виключно наша внутрішня справа. Ми справимось, як зробили це у 2014, коли Львів після «ночі гніву» протягом двох тижнів обороняли виключно добровольці», - заявив Садовий.

Він також звернувся до авторитетних в області прихильників Петра Порошенка «не мовчати» з приводу подій у Львові, «за якими стоять прихильники БПП»: «Звертаюсь до вас із двох причин: по-перше, тому, що поважаю; по-друге, тому, що під час президентських виборів ви агітували за Петра Порошенка. Шаную вашу готовність займати відкриту публічну позицію. Дуже сподіваюсь, що і в цій абсолютно дикій ситуації, яка зараз відбувається у Львові (обливання фарбою людей, побиття і напади з ножами на працівників Ратуші) і за якою стоять представники партії БПП у Львові, ви також не змовчите».

Втім, голова фракції Блоку Петра Порошенка у Львівській міській раді Петро Адамик, який виступив одним з ініціаторів дострокової відставки мера Львова, заявив, що сам Садовий «бреше і приплітає до подій у Ратуші БПП».

«Не можу не відреагувати на брехню Андрія Садового. Він посилається на якихось «бариг», які вчинили бійку в міській раді. Туди ж він для чогось (відомо для чого) приплітає і БПП. Дуже зручно з київських партійних офісів коментувати події у Львові. Якби до львів’ян вийшли б ви, а не помічники, то такої ситуації можна було уникнути. Ви зробили заручниками своїх амбіцій і працівників міської ради, і всіх львів’ян. Офіційно заявляю, що БПП жодним чином не причетна до бійки в міській раді. Всі звинувачення щодо БПП – відверта брехня. Констатую, що тактика Садового, побудована на брехні, маніпуляціях та грі у «велику політику», і стала основним призвідником такої ситуації», - заявив Петро Адамик.

Заручники політичних «розбірок» - туристи

Наразі Нацполіція області відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій у приміщенні міськради і посилила заходи безпеки біля Ратуші. Однак жодного з учасників погрому наразі не затримано, «проводиться досудове розслідування».

Заручниками політичних «розбірок» мимоволі стали і гості туристичного міста: від сьогодні, 30 травня, вежу львівської Ратуші, на оглядовий майданчик якої вхід з будівлі міської ради, закрили для відвідувачів. За офіційною інформацією львівської мерії, «тимчасово, для проведення профілактичних технічних робіт». З неофіційних джерел стало відомо, що улюблену локацію туристів у Львові закрили з міркувань безпеки. Адже акція громадських активістів під стінами Ратуші продовжується. Кілька десятків людей перебувають у наметах біля входу у міську раду.

Тож, політична гарячка у Львові триває. Лишається тільки чекати, чи знайдуться рішення, які дозволять збити градус політичної напруги.

Ксенія Нестеренко, Львів