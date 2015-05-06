Савченко в суді стало погано, викликали "швидку" - адвокат

Про це у своєму Twitter повідомив адвокат Савченко Микола Полозов.

За словами адвоката, під час другого засідання суду у Савченко почало боліти серце.

У Надежды Савченко на втором суде заболело сердце. Эти сволочи хотят её угробить! #FreeSavchenko — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 6 Травень 2015

"Судья": Вам вызвать Скорую? Савченко: Сделайте хоть что-нибудь, чтобы мне стало легче. Померяйте давление, измерьте сахар. — Грани.Ру (@GraniTweet) 6 Травень 201

Згодом, за даними видання Грани.ру, Савченко повернули до зали суду.

Надежду Савченко вернули в зал суда после оказания помощи. — Грани.Ру (@GraniTweet) 6 Травень 2015

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 травня, у Басманному суді Москви відбувається два засідання - розглядають скаргу захисту Савченко на відмову слідства відпустити її на засідання ПАРЄ та щодо продовження терміну утримання під вартою до 13 листопада.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодування.

24 квітня Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб та в незаконному перетині кордону РФ.

30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом до РФ звільнити народного депутата, члена Постійної делегації України в ПАРЄ Савченко.