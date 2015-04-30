Європарламент прийняв резолюцію: Росія повинна негайно і без усіляких умов звільнити Савченко

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», у резолюції йдеться: «Ми закликаємо негайно і без усіляких умов звільнити Савченко та засуджуємо її незаконне викрадення та ув'язнення, яке триває майже рік».

Європарламент наголошує, що «утримання Савченко як в'язня війни в Росії є порушенням Женевської конвенції», а ті, хто відповідальний за це, «можуть відчути на собі дію міжнародних санкцій чи юридичні наслідки своїх дій».

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У резолюції також ідеться про «надзвичайно вразливий стан народного депутата України, яка голодує більше трьох місяців, а також покладається пряма відповідальність за безпеку та життя Савченко на російську владу».

У зв’язку з цим євродепутати закликають Росію допустити до української льотчиці представників міжнародних гуманітарних організацій та незалежних міжнародних лікарів.

У Європарламенті сподіваються, що президент Франції Франсуа Олланд та канцлер ФРН Ангела Меркель піднімуть питання звільнення Савченко під час наступної зустрічі контактної групи з питань імплементації Мінських домовленостей в «нормандському форматі».

«Звільнення Савченко – це не тільки необхідний крок для поліпшення відносин між Україною і Росією, це також продемонструє повагу з боку російської влади до фундаментальних прав людини», - наголошується в резолюції.

Європарламент також закликав РФ «негайно звільнити всіх інших українських громадян, включно з українським режисером Олегом Сенцовим і Хайсером Джемільовим, які перебувають у незаконному тюремному ув'язненні в Росії».

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодування.