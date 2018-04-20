Мороз - стабільний, Тимошенко - у плюсах, Ющенко і Симоненко - в мінусах

За чотири роки, що минули від парламентських виборів 2002 року, Блок Юлії Тимошенко утричі збільшив кількість своїх прихильників, за блок “Наша Україна” проголосували майже вдвічі менше виборців, КПУ набрала у шість разів менше голосів, а СПУ практично повторила свій результат.

Так, за офіційними результатами голосування на виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року, лідером був виборчий блок політичних партій «Блок Віктора ЮЩЕНКА "Наша Україна", який отримав 23,57% голосів виборців (за нього проголосували 6 млн. 108 тис. 88 громадян). На виборах 26 березня 2006 року виборчий блок “Наша Україна” набрав 13,94% - за нього проголосували 3 млн. 536 тис. 459 виборців.

Комуністична партія України на виборах-2002 посіла друге місце з 19,98% (5 млн. 187 тис. 74), на виборах-2006 КПУ має п’яте місце з 3,66% (928 тис. 501).

Блок Юлії Тимошенко на попередніх виборах до Верховної Ради України набрав 7,26% (1 млн. 882 тис. 87), на виборах02006 у нього другий результат – 22,27% (5 млн. 648 тис. 345).

Дещо погіршила свій результат Соціалістична партія України: у 2002 році вона набрала 6,87% (1 млн. 780 тис. 642), а у 2006 році за неї проголосували 5,67% виборців (1 млн. 439 тис. 624).

Нагадаємо, що на виборах 2002 року до парламенту пройшли також Виборчий блок "За єдину Україну!" - 11,77% (3 млн. 51 тис. 56), та Соціал-демократична партія України (об`єднана) - 6,27% (1 млн. 626 тис. 721).

Значна частина учасників блоку “За єдину Україну!” у парламенті нового скликання будуть представлені за списком Партії регіонів, яка на виборах-2006 посіла перше місце з результатом 32,12% (8 млн. 144 тис. 485).

Народний блок Литвина, що на нинішніх виборах також об’єднав частину учасників блоку “За єдину Україну!”, не потрапляє до ВР – за нього віддали свої голоси 2,43% (618 тис. 60 виборців).

Крім того, СДПУ(о), яка брала участь у виборах-2006 у складі “Опозиційного блоку “НЕ ТАК!”, не потрапляє у парламент – за цей блок проголосували 1,01% (256 тис. 836 виборців).

Як відомо, на минулих виборах до парламенту партіям та блокам необхідно було подолати виборчий бар’єр у 4%, на нинішніх виборах – у 3%.

У 2002 році не вдалося подолати 4-відсотковий бар`єр Блоку Наталії Вітренко, який набрав 3,22% (836 тис. 198). На виборах-2006 Блок Наталії Вітренко "Народна опозиція" отримав результат у 2,93% (743 тис. 125).

Очолювана Інною БОГОСЛОВСЬКОЮ партія "Віче" на цих виборах набрала 1,74% (443 тис. 559). На виборах-2002 І.БОГОСЛОВСЬКА була одним з лідерів блоку "Команда озимого покоління", за який тоді проголосували 2,02% (525 тис. 25).

Зазначимо, що ЦВК поки що не оприлюднила офіційних результатів виборів до Верховної Ради України 26 березня 2006 року. Вона наводить електронні дані підрахунку голосів, які ще будуть звірятися з оригіналами протоколів з виборчих дільниць, тому результати партій та блоків можуть дещо змінитися.

Водночас, порівняння проводилося з офіційними результатами голосування на виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року, які Центральна виборча комісія оприлюднила 15 квітня 2002 року.

Так, за даними сайту ЦВК станом на 6 квітня 2002 року, блок Віктора ЮЩЕНКА "Наша Україна" набирав 23,56% голосів виборців, КПУ - 19,99%, "За єдину Україну!" - 11,78%, Блок Юлії Тимошенко - 7,25%, СПУ - 6,87%, СДПУ(о) - 6,27%.