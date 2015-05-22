У Ризі розпочинається другий день саміту "Східного партнерства"

Станом на 8.00 текст заключної декларації ще не погоджено, повідомив кореспонденту УНІАН високопосадовий європейський дипломат.

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За його словами, дискусія точиться навколо позиції Білорусі та Вірменії щодо слів "незаконна анексія Криму", а також між Вірменією та Азербайджаном щодо Нагорного Карабаху.

Пленарне засідання саміту розпочнеться о 9.00. Очікується, що в рамках засідання Україна та Європейський Союз підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо виділення Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги.

Саміт завершиться у другій половині сьогоднішнього дня прес-конференцією президента Європейської Ради Дональда Туска, президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та прем'єр-міністра Латвії Лаймдоти Страуюми.

Україну на саміті представляє президент Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, ЄС узгодив декларацію Ризького саміту зі ставкою на скасування віз для українців.